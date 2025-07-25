أزمة صامتة في برشلونة .. هل يُجرد تير شتيجن من شارة القيادة؟

تسود حالة من التوتر داخل أروقة نادي برشلونة، بعدما تسببت تصريحات الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن الأخيرة بشأن حالته الصحية في إثارة غضب الإدارة، ما دفعها لإعادة النظر في منحه شارة قيادة الفريق.

وكان تير شتيجن قد أعلن خضوعه لعملية جراحية تُبعده عن الملاعب لثلاثة أشهر، وهي التصريحات التي اعتبرها مسؤولو النادي خروجًا عن الإطار المتفق عليه، خاصة أن الإعلان لم يتم بالتنسيق الكامل مع الجهاز الطبي أو الإعلامي للنادي.

في ضوء ذلك، تتجه النية داخل برشلونة نحو سحب شارة القيادة من الحارس الألماني، وسط إجماع داخل الإدارة الفنية على ضرورة اختيار قائد يعكس استقرار الفريق والتزامه المؤسسي، لا سيما في عهد المدرب الجديد هانز فليك.

يُذكر أن فليك حدد في بداية الموسم خمسة قادة للفريق، يتقدمهم تير شتيجن، يليه رونالد أراوخو، وفرينكي دي يونج، ورافينيا، وبيدري.

ومع احتمالية إبعاد تير شتيجن عن هذا الدور، بدأت تظهر أسماء جديدة مرشحة لتولي القيادة، أبرزها المدافع المخضرم إنييجو مارتينيز، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إلى جانب فيران توريس الذي يحظى بثقة فليك، وأخيرًا النجم الشاب لامين يامال، الذي رغم صغر سنه، أثبت نضجًا فنيًا كبيرًا.

القرار النهائي لم يُتخذ بعد، لكن المؤشرات ترجّح حدوث تغييرات كبيرة في هيكل القيادة داخل الفريق الكتالوني قبل انطلاق الموسم الجديد.