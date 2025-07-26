محمد صلاح ومرموش الأعلى أجرا بالدوري الإنجليزي .. كم يتقاضى الثنائي؟

في تطور جديد يبرز تألق اللاعبين المصريين في كرة القدم العالمية، تواجد كل من محمد صلاح وعمر مرموش ضمن قائمة أعلى 10 لاعبين أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذا ما أكدته تقارير من شبكة "lentedesportiva" العالمية، والتي سلطت الضوء على الرواتب الكبيرة التي يتقاضاها اللاعبان.

تفوق محمد صلاح

محمد صلاح، نجم ليفربول، يحتل المرتبة الثانية في قائمة الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي. حيث يتقاضى راتباً أسبوعياً يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني.

جاء هذا بعد تجديد تعاقده مع ليفربول لمدة عامين، مما رفع من راتبه السنوي إلى 20 مليونًا و800 ألف جنيه إسترليني.

لم يقتصر تأثير صلاح على الجوانب المالية فحسب، بل كان له دور بارز في نجاح ليفربول خلال الموسم الماضي، حيث قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للمرة العشرين في تاريخه، معادلاً رقم مانشستر يونايتد القياسي.

كما حصل أيضاً على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري برصيد 29 هدفاً، ليكون هذا الإنجاز للمرة الرابعة في مسيرته الرياضية، مما يعكس عظمته كلاعب.

عمر مرموش يدخل القائمة

أما عمر مرموش، الذي انتقل حديثاً إلى صفوف مانشستر سيتي في صفقة كلفت النادي 75 مليون يورو، فإنه يتقاضى راتبًا أسبوعياً يصل إلى 295 ألف جنيه إسترليني، ما يجعله يحتل المرتبة العاشرة في القائمة.

على الرغم من كونه لاعباً جديداً في الدوري، إلا أنه تمكن منذ انضمامه من المشاركة في 25 مباراة مع فريقه سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، مما يدل على قدرته العالية على التأثير في المباريات.

قائمة الأعلى أجرا بالدوري الانجليزي

تشهد قائمة أعلى 10 لاعبين أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز وجود أسماء لامعة تلعب في أندية كبيرة. وفيما يلي قائمة اللاعبين حسب ترتيب الرواتب الأسبوعية:

1- إيرلينغ هالاند – 525 ألف جنيه إسترليني

2- محمد صلاح – 400 ألف جنيه إسترليني

3- فيرجيل فان دايك – 350 ألف جنيه إسترليني

4- كاسيميرو – 350 ألف جنيه إسترليني

5- رحيم ستيرلينج – 325 ألف جنيه إسترليني

6- ماركوس راشفورد – 300 ألف جنيه إسترليني

7- جاك جريليش – 300 ألف جنيه إسترليني

8- برونو فرنانديز – 300 ألف جنيه إسترليني

9- برناردو سيلفا – 300 ألف جنيه إسترليني

10- عمر مرموش – 295 ألف جنيه إسترليني

موعد انطلاق الدوري الانجليزي

ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-26، في الخامس عشر من شهر أغسطس القادم، وبالتحديد بمباراة ليفربول ضد بورنموث في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

جدير بالذكر أن حقق نادي ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح لقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025/2026، وللمرة رقم 20 في تاريخ الريدز.