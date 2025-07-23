قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقاء مقلق وشهادة منسية.. فنانة أمريكية تكشف وقائع مقلقة وتطالب بالتحقيق مع ترامب في فضيحة إبستين
الأغلى في اللعبة.. ما سعر محمد صلاح بفانتازي الدوري الإنجليزي؟
بقرار جمهوري.. تجديد الثقة للدكتور طه إسماعيل عميدًا لـ طب كفر الشيخ
فكر قبل ما تقرر .. " الأسنان " تحذر طلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة
نتيجة الثانوية العامة 2025 ظهرت فهل الدعاء يغيرها؟ 3 حقائق تبدل قدرك من راسب إلى ناجح
حسن شحاتة يغادر المستشفى بعد إجراء جراحة ناجحة
معونة استثنائية في الزواج والوفاة والعلاج.. تفاصيل الحماية المجتمعية الجديدة
زيزو: معسكر الإعداد مثالي.. وطموحات اللاعبين ليس لها حدود
زيزو: معسكر الأهلي في طبرقة نموذجي
حلم حياتي الهندسة.. زياد الثامن بالثانوية: تفوقي مفاجأة جميلة لوالدتي
تحذير عاجل للمستأجرين: 3 حالات تستوجب إخلاء الشقة فورا بقوة القانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الأغلى في اللعبة.. ما سعر محمد صلاح بفانتازي الدوري الإنجليزي؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

تحدد سعر الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2025-2026. 

وصل سعر صلاح إلى 14.5 مليون جنيه استرليني، ليكون الأغلى في اللعبة لهذا الموسم، متفوقاً على إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي بلغ سعره 14.0 مليون جنيه استرليني.

أعلى تكلفة افتتاحية في الفانتازي

لقد حقق محمد صلاح أعلى تكلفة افتتاحية في تاريخ لعبة الفانتازي للاعبي الوسط، متجاوزاً الرقم القياسي السابق الذي سجله كريستيانو رونالدو والذي كان 14 مليون جنيه استرليني في موسم 2008-2009. 

وقد جاء هذا التحديد للسعر بعد أن حطم صلاح الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط في موسم واحد خلال الموسم الماضي حيث سجل 29 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة ليحقق 344 نقطة.

تطور سعر صلاح في الفانتازي

تطور سعر محمد صلاح في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي على مر المواسم، بداية من ظهوره الأول في اللعبة حتى الموسم المقبل الذي سينطلق في منتصف أغسطس. 

في البداية، بدأ صلاح سعره عند 6.5 مليون جنيه استرليني خلال فترة وجوده في تشيلسي في موسمي 2013-2014 و2014-2015، ومنذ ذلك الحين شهدت أسعار صلاح تقلبات ملحوظة.

في السنوات الماضية، كان أعلى سعر لصلاح هو 13 مليون جنيه استرليني، وذلك خلال موسمي 2018-2019 و2022-2023. ثم ارتفع سعر النجم المصري بمقدار مليوني استرليني من 12.5 مليون استرليني في الموسمين الماضيين ليصل إلى السعر الأعلى له في اللعبة (14.5 مليون استرليني) في موسم 2025-2026.

أسعار صلاح عبر مواسم الفانتازي

تاريخياً، يظهر تطور سعر محمد صلاح في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي كما يلي:

موسم 2013-2014: 6.5 مليون استرليني

موسم 2014-2015: 6.5 مليون استرليني

موسم 2017-2018: 9 ملايين استرليني

موسم 2018-2019: 13 مليون استرليني

موسم 2019-2020: 12.5 مليون استرليني

موسم 2020-2021: 12 مليون استرليني

موسم 2021-2022: 12.5 مليون استرليني

موسم 2022-2023: 13 مليون استرليني

موسم 2023-2024: 12.5 مليون استرليني

موسم 2024-2025: 12.5 مليون استرليني

موسم 2025-2026: 14.5 مليون استرليني

ماذا يعني ارتفاع سعر محمد صلاح؟

ارتفاع سعر محمد صلاح في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي يشير إلى أهميته الكبيرة في صفوف ليفربول وأدائه الاستثنائي في الملعب. كما يعتبر استثماراً جيداً للاعبين الذين يسعون لتحقيق نقاط عالية خلال الموسم. لذا، يظل اختيار صلاح كجزء من فرق الفانتازي أمراً مهماً للمنافسة على المراكز العليا.

مع بداية الموسم الجديد، ينتظر عشاق فانتازي الدوري الإنجليزي رؤية كيف سيؤثر ارتفاع سعر صلاح على اختياراتهم واستراتيجياتهم.

موعد انطلاق الدوري الانجليزي 

ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-26، في الخامس عشر من شهر أغسطس القادم، وبالتحديد بمباراة ليفربول ضد بورنموث في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

جدير بالذكر أن حقق نادي ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح لقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025/2026، وللمرة رقم 20 في تاريخ الريدز.

محمد صلاح سعر محمد صلاح الفانتازي سعر صلاح بالفانتازي فانتازي الدوري الانجليزي موعد بداية الدوري الانجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس بعد اعتمادها.. عبر هذا الرابط

نتيجة الثانوية العامة 2025

بعد قليل.. ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

وزير التربية والتعليم

الآن .. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 | درجاتك عندنا

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة بالاسم مجانا.. افتح الرابط واصبر وادعُ الله.. يمنحك 7 بشارات

أوائل الثانوية العامة 2025

التعليم : صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 المتداولة بفيس بوك "مزيفة"

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025.. بعد قليل

موقع تنسيق الجامعات 2025

93.17% للطب.. والهندسة 88.65%.. مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 بالأرقام

تنسيق الجامعات

حاسبات ومعلومات 82.8% تمريض 84.1% والصيدلة91.2.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

الزمالك

فيريرا يقرر تدريبات الزمالك على فترتين لرفع الجاهزية الفنية

زيزو

زيزو: تريزيجيه صاحب تاريخ طويل مع الأهلي والمنتخب

زيزو

زيزو يكشف تفاصيل مرانه الأول في التتش

بالصور

احذر .. في هذه الحالة لن تنفع الأدوية والمشروبات في علاج الحموضة| إليك الحل

الحموضة
الحموضة
الحموضة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشيكولاتة.. حقائق مثبتة بالأبحاث العلمية

الشيكولاتة
الشيكولاتة
الشيكولاتة

تجنبي هذه الأطعمة عند تناول بذور الشيا.. حتى لا تفقدي فوائدها الخارقة

أطعمة لا يُنصح بتناولها مع بذور الشيا
أطعمة لا يُنصح بتناولها مع بذور الشيا
أطعمة لا يُنصح بتناولها مع بذور الشيا

لحظة مصيرية.. كيف يدعم الآباء أبناءهم نفسيًا مع اقتراب نتيجة الثانوية العامة؟

طرق علمية يمكن للآباء اتباعها لدعم أولادهم نفسيً
طرق علمية يمكن للآباء اتباعها لدعم أولادهم نفسيً
طرق علمية يمكن للآباء اتباعها لدعم أولادهم نفسيً

فيديو

السيارة

قرار من النيابة بشأن سائق نقل يخفي لوحات سيارته للتهرب من المخالفات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

اعرف نتيجتك.. وزير التعليم يعتمدها الآن | تفاصيل مهمة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

محدش جاب 100%؜ .. إعلان أوائل الثانوية العامة بعد قليل

جهاز حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك: 33 ألف شكوى من التجارة الإلكترونية غير المشروعة في عام واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

المزيد