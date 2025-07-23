الأغلى في اللعبة.. ما سعر محمد صلاح بفانتازي الدوري الإنجليزي؟

تحدد سعر الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2025-2026.

وصل سعر صلاح إلى 14.5 مليون جنيه استرليني، ليكون الأغلى في اللعبة لهذا الموسم، متفوقاً على إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي بلغ سعره 14.0 مليون جنيه استرليني.

أعلى تكلفة افتتاحية في الفانتازي

لقد حقق محمد صلاح أعلى تكلفة افتتاحية في تاريخ لعبة الفانتازي للاعبي الوسط، متجاوزاً الرقم القياسي السابق الذي سجله كريستيانو رونالدو والذي كان 14 مليون جنيه استرليني في موسم 2008-2009.

وقد جاء هذا التحديد للسعر بعد أن حطم صلاح الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط في موسم واحد خلال الموسم الماضي حيث سجل 29 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة ليحقق 344 نقطة.

تطور سعر صلاح في الفانتازي

تطور سعر محمد صلاح في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي على مر المواسم، بداية من ظهوره الأول في اللعبة حتى الموسم المقبل الذي سينطلق في منتصف أغسطس.

في البداية، بدأ صلاح سعره عند 6.5 مليون جنيه استرليني خلال فترة وجوده في تشيلسي في موسمي 2013-2014 و2014-2015، ومنذ ذلك الحين شهدت أسعار صلاح تقلبات ملحوظة.

في السنوات الماضية، كان أعلى سعر لصلاح هو 13 مليون جنيه استرليني، وذلك خلال موسمي 2018-2019 و2022-2023. ثم ارتفع سعر النجم المصري بمقدار مليوني استرليني من 12.5 مليون استرليني في الموسمين الماضيين ليصل إلى السعر الأعلى له في اللعبة (14.5 مليون استرليني) في موسم 2025-2026.

أسعار صلاح عبر مواسم الفانتازي

تاريخياً، يظهر تطور سعر محمد صلاح في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي كما يلي:

موسم 2013-2014: 6.5 مليون استرليني

موسم 2014-2015: 6.5 مليون استرليني

موسم 2017-2018: 9 ملايين استرليني

موسم 2018-2019: 13 مليون استرليني

موسم 2019-2020: 12.5 مليون استرليني

موسم 2020-2021: 12 مليون استرليني

موسم 2021-2022: 12.5 مليون استرليني

موسم 2022-2023: 13 مليون استرليني

موسم 2023-2024: 12.5 مليون استرليني

موسم 2024-2025: 12.5 مليون استرليني

موسم 2025-2026: 14.5 مليون استرليني

ماذا يعني ارتفاع سعر محمد صلاح؟

ارتفاع سعر محمد صلاح في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي يشير إلى أهميته الكبيرة في صفوف ليفربول وأدائه الاستثنائي في الملعب. كما يعتبر استثماراً جيداً للاعبين الذين يسعون لتحقيق نقاط عالية خلال الموسم. لذا، يظل اختيار صلاح كجزء من فرق الفانتازي أمراً مهماً للمنافسة على المراكز العليا.

مع بداية الموسم الجديد، ينتظر عشاق فانتازي الدوري الإنجليزي رؤية كيف سيؤثر ارتفاع سعر صلاح على اختياراتهم واستراتيجياتهم.

موعد انطلاق الدوري الانجليزي

ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-26، في الخامس عشر من شهر أغسطس القادم، وبالتحديد بمباراة ليفربول ضد بورنموث في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

جدير بالذكر أن حقق نادي ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح لقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025/2026، وللمرة رقم 20 في تاريخ الريدز.