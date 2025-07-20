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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يتصدر تصنيف أفضل الأجنحة في تاريخ الدوري الإنجليزي ويتفوق على رونالدو وجيجز وبيكهام

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

تربّع النجم محمد صلاح على عرش أفضل الأجنحة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقًا لتصنيف عالمي أعدّته شبكة sportsdunia، التي اعتبرت أن "الفرعون" لم يكن فقط الجناح الأكثر تسجيلًا للأهداف، بل اللاعب الذي أعاد تعريف هذا المركز من الناحية الهجومية والتكتيكية، تاركًا بصمة لا يمكن إنكارها في تاريخ البريميرليج.

التصنيف الذي ضمّ أسماءً تاريخية بحجم كريستيانو رونالدو ورايان جيجز وديفيد بيكهام، استند إلى معايير دقيقة، أبرزها التأثير في المباريات الكبرى، والمساهمة التهديفية، وعدد التمريرات الحاسمة، والبطولات التي حصدها اللاعبون، وبخاصة لقب الدوري الإنجليزي.

صلاح يتربع على القمة

جاء صلاح في المرتبة الأولى بعدما سجل 186 هدفًا وقدم 88 تمريرة حاسمة، وتُوج بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول في موسم 2019-2020، وهو الوحيد ضمن القائمة الذي أعاد رسم ملامح مركز الجناح كمهاجم صريح متكامل، سواء من حيث الأرقام أو التأثير الجماعي.

الترتيب الكامل لأفضل 10 أجنحة في تاريخ الدوري الإنجليزي حسب تصنيف sportsdunia:

محمد صلاح (ليفربول – تشيلسي)

186 هدفًا، 88 تمريرة حاسمة، لقب دوري إنجليزي واحد
– الجناح الهداف الذي قلب مفاهيم المركز.

كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)
103 أهداف، 39 تمريرة حاسمة، 3 ألقاب دوري
– الأسطورة العالمية التي تحولت من مراوغ إلى ماكينة تهديفية.

إيدين هازارد (تشيلسي)

85 هدفًا، 57 تمريرة حاسمة، لقبان للدوري
– صاحب المهارات الفائقة وقدرة مذهلة على الحسم.

رايان جيجز (مانشستر يونايتد)

108 أهداف، 137 تمريرة حاسمة، 13 لقب دوري
– أسطورة التمريرات الحاسمة وصاحب المسيرة الأطول.

ديفيد بيكهام (مانشستر يونايتد)

62 هدفًا، 83 تمريرة حاسمة، 6 ألقاب دوري
– ملك الركلات الثابتة وتأثير عالمي استثنائي.

جاريث بيل (توتنهام)

53 هدفًا، 27 تمريرة حاسمة، دون ألقاب دوري
– جناح هجومي كامل، يمتاز بالسرعة والتسديدات الصاروخية.

روبرت بيريز (آرسنال)

62 هدفًا، 42 تمريرة حاسمة، لقبان للدوري
– أناقة فرنسية وفعالية هجومية بارزة.

رياض محرز (ليستر – مانشستر سيتي)

82 هدفًا، 63 تمريرة حاسمة، 5 ألقاب دوري
– ساحر الجزائر، وصانع المجد التاريخي لليستر ثم النجم تحت قيادة جوارديولا.

ساديو ماني (ساوثهامبتون – ليفربول)

111 هدفًا، 40 تمريرة حاسمة، لقب دوري واحد
– جناح عصري وحاسم، أحد أضلاع ثلاثي الرعب إلى جانب صلاح وفيرمينو.

سون هيونج مين (توتنهام)

127 هدفًا، 74 تمريرة حاسمة، دون ألقاب دوري
– الجناح الكوري السريع، أحد أبرز نجوم توتنهام عبر تاريخه الحديث.

محمد صلاح الأجنحة الدوري الإنجليزي كريستيانو رونالدو رايان جيجز

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