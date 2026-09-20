رئيس "القومي للسينما" يفتتح أسبوع الأفلام المصرية بمهرجان طريق الحرير بالصين

افتتح الدكتور أحمد صالح، رئيس المركز القومي للسينما، والوفد السينمائي المصري، فعاليات أسبوع الأفلام المصرية، المقام ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان طريق الحرير السينمائي الدولي بمدينة شيان الصينية، بحضور عدد من السينمائيين والفنانين ورموز الثقافة الصينية.

وألقى أحمد مجدي، نائب السفير المصري لدى الصين، كلمة افتتاح أسبوع الأفلام المصرية، مؤكدا أهمية السينما في تعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين مصر والصين، والتعريف بتاريخ السينما المصرية وما تتميز به من تنوع وثراء.

وشهد افتتاح أسبوع الأفلام المصرية عرض فيلم "عيد ميلاد سعيد" للمخرجة سارة جوهر، بحضور مخرجته، وسط حضور عدد من السينمائيين والفنانين والمهتمين بالسينما والثقافة من الجانبين المصري والصيني.

ويضم برنامج أسبوع الأفلام المصرية عددا من الأفلام المصرية الحديثة والكلاسيكية، من بينها "عيد ميلاد سعيد" للمخرجة سارة جوهر، و"ولنا في الخيال حب" للمخرجة سارة رزيق، و"بنات الباشا" للمخرج محمد العدل، و"ودخل الربيع يضحك" للمخرجة نهى عادل، إلى جانب الفيلم الكلاسيكي "الناس والنيل" للمخرج الكبير يوسف شاهين.

وضم الوفد المصري الدكتور أحمد صالح، رئيس المركز القومي للسينما، والفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والأستاذ عز الدين غنيم، رئيس الشركة القابضة للاستثمار في السينما، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمنتج محمد العدل، والدكتورة ميرفت أبو عوف، والدكتورة غادة جبارة، والمنتج هشام سليمان، والمخرج عبد الحكيم لبيب التونسي، والفنانة سلوى محمد علي، والفنان أيمن عزب، والأستاذ هشام فهمي.

وتأتي المشاركة المصرية في إطار تعزيز التعاون والتبادل الثقافي والسينمائي بين مصر والصين، وفتح آفاق جديدة للتواصل بين صناع السينما في البلدين، إلى جانب التعريف بالسينما المصرية وتنوع تجاربها، من خلال تقديم مجموعة من الأفلام الحديثة والكلاسيكية للجمهور الصيني والدولي.