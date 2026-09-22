رئيس الاتحاد السكندري يكشف حقيقة اهتمام الأهلي بضم مصطفى إبراهيم

أكد محمد أحمد سلامة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري، أن النادي لم يتلقَ أي عرض رسمي من الأهلي للتعاقد مع مصطفى إبراهيم، مشيرًا إلى أن اللاعب يحظى باهتمام عدد من الأندية.

وقال سلامة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "وصلني أن الأهلي عايز مصطفى إبراهيم، ولكن لم نتلقَ أي عرض رسمي، ولكن إصابة يوسف بلعمري وقيد أشرف داري جعل الأولوية في الأهلي لضم ظهير أيسر في الصيف الماضي".

وأضاف: "في حالة تلقي عرض مناسب لضم مصطفى إبراهيم نرحب برحيله، سواء الأهلي أو أي نادي آخر، وعلاقتنا بجميع الأندية كويسة".

وتابع رئيس الاتحاد السكندري: "أعد جماهير الاتحاد بالعمل على نفس النهج، وإننا مش هنبخل على النادي للحفاظ على المكانة التي وصلنا لها، وأطالب منهم مواصلة الدعم في جميع المباريات".

وأوضح: "أعد أعضاء الجمعية العمومية بوجود اهتمام أكبر بعضو النادي في الفترة القادمة، بعد استقرار الأوضاع في فريق الكرة، وهناك حمام سباحة نصف أولمبي جاري إنشاؤه بجانب الفرع الجديد".

واختتم محمد أحمد سلامة تصريحاته قائلًا: "صبحي سليمان حارس مميز و4 ماتشات كلين شيت، ومصطفى إبراهيم لاعب هائل، وحسام حسن، وممكن الفترة القادمة ينضموا لمنتخب مصر".