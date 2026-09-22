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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الديوك مع الأسطورة.. زيدان يقود أول تمرين مع المنتخب الفرنسي

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
رباب الهواري

بدأ الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان مهمته رسميًا على رأس القيادة الفنية لمنتخب فرنسا، بعدما قاد أول حصة تدريبية لـ«الديوك»، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة خلال فترة التوقف الدولي.

وشهدت مدينة كليرفونتين الظهور الأول لزيدان داخل تدريبات المنتخب الفرنسي، في بداية مرحلة جديدة للمدير الفني الذي حرص منذ اللحظة الأولى على متابعة اللاعبين عن قرب، والتعرف على إمكانيات عناصر الفريق، قبل خوض المباريات المقبلة.

زيدان يقود أول تدريباته مع الديوك

وشهد المران الأول مشاركة 12 لاعبًا داخل أرض الملعب، بينما تواجد 11 لاعبًا آخرين داخل صالة الألعاب الرياضية، ضمن البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني الجديد للمنتخب الفرنسي.

وضمت قائمة اللاعبين الذين شاركوا في التدريبات كلًا من لوبول، ريست، ديوف، بوتيز، أكليوش، أوباميكانو، دا كونيا، أوليز، كوندي، كامافينجا، لاكروا وكوني.

وظهر زيدان خلال المران في حالة تركيز كبيرة، حيث تابع تحركات اللاعبين وحرص على مراقبة التفاصيل الفنية والتكتيكية، في محاولة لتكوين صورة واضحة عن حالة المجموعة قبل المرحلة المقبلة.

اهتمام خاص بماغنيس أكليوش

وحظي ماغنيس أكليوش باهتمام خاص من جانب زين الدين زيدان خلال الحصة التدريبية الأولى، إذ حرص المدير الفني الجديد على متابعته عن قرب، في ظل رغبته في التعرف على قدرات جميع العناصر الموجودة داخل قائمة المنتخب.

وفي الوقت نفسه، ظهر ريان شرقي وإبراهيما كوناتي وهما يتابعان زملاءهما خلال المران الأول، في انتظار المشاركة ضمن استعدادات المنتخب الفرنسي للمباريات القادمة.

جول كوندي ينضم إلى معسكر فرنسا

كما شهد معسكر المنتخب الفرنسي وصول جول كوندي، مدافع برشلونة، إلى مقر إقامة الفريق في كليرفونتين، لينضم إلى زملائه ويبدأ الاستعداد للعمل تحت قيادة زيدان.

ويأمل المدير الفني الجديد في استغلال فترة التوقف الدولي للتعرف بشكل أكبر على اللاعبين، ووضع بصمته الفنية مبكرًا، تمهيدًا للمرحلة المقبلة مع منتخب فرنسا.

منتخب فرنسا زين الدين زيدان اخبار الرياضة كورة عالمية

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