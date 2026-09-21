الإصابة تبعد إيمري عن منتخب فرنسا وماجنيس ينضم بديلا عنه

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن الإصابة ستبعد وارين زائير إيمري عن تشكيلة المنتخب الأول لمباريات دوري الأمم الأوروبية القادمة، على أن يتم تعويضه بماجنيس أكليوش.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان له: "بعد مشاورات بين الجهاز الطبي للمنتخب الفرنسي ونادي باريس سان جيرمان وبالاتفاق المتبادل، سيغيب زائير إيمري، المُصاب في عضلة الفخذ، عن معسكر تدريب المنتخب الفرنسي في مركز كليرفونتين ابتداء من اليوم الإثنين، استعدادًا للمباريات الأربع الأولى من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسيحل محله زميله في باريس سان جيرمان، أكليوش.

وسيواجه المنتخب الفرنسي (المصنف الثالث عالميًا في تصنيف الفيفا) ضمن دوري الأمم الأوروبية: منتخب تركيا (25 سبتمبر، ملعب كوجالي)، ومنتخب بلجيكا (28 سبتمبر، ملعب بروكسل)، ومنتخب إيطاليا (2 أكتوبر، ستاد دو فرانس)، ثم منتخب بلجيكا (الاثنين 5 أكتوبر، ستاد دو فرانس).