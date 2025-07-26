إعلام عبري: إسرائيل تنفذ هدنة إنسانية من صباح الأحد وحتى ساعات المساء

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلي نقلا عن مسؤول، أنه سيتم بدء تنفيذ هدنة إنسانية اعتبارا من صباح غد الأحد وحتى ساعات المساء وستكون في مناطق مكتظة بالسكان بما في ذلك شمال قطاع غزة، وفق ماأفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل من قليل.

قصف إسرائيلي مكثف

من جانب آخر؛ قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الأوضاع في قطاع غزة بلغت مستوى كارثيًا بكل المقاييس، وسط قصف إسرائيلي مكثف يستهدف أحياء سكنية كاملة، فيما وصفه بـ«القصف المساحي» الذي يهدف في النهاية إلى فرض سيناريو التهجير أو إفراغ القطاع من سكانه.

التحرك المصري

وأضاف حسين أن التحرك المصري في هذا التوقيت شديد الأهمية، خاصة مع مشاركة فاعلة من قطر وعدة دول عربية، موضحًا أن مصر لعبت دورًا محوريًا في إقناع الولايات المتحدة بضرورة الضغط على إسرائيل، باعتبارها الطرف الوحيد القادر على ذلك، وهو ما أسفر عن حلول جزئية ساهمت في إدخال مواد غذائية ومساعدات إغاثية إلى القطاع.