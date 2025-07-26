الاحتلال: استئناف إسقاط المساعدات الغذائية جوا على غزة اعتبارا من مساء السبت

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيتم تحديد ممرات إنسانية للسماح بالمرور الآمن لقوافل الأمم المتحدة التي تنقل الغذاء والدواء لسكان غزة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف الجيش، أنه سيتم استئناف إسقاط المساعدات جوا على غزة اعتبارا من مساء السبت، مؤكدًا أنه مستعد لتنفيذ تعليق مؤقت للأعمال العسكرية لأغراض إنسانية في مناطق من غزة.

وتابع: «أوصلنا بالتعاون مع شركة الكهرباء خطا لتشغيل محطة تحلية المياه الجنوبية في غزة».

قصف إسرائيلي مكثف

من جانبه؛ قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الأوضاع في قطاع غزة بلغت مستوى كارثيًا بكل المقاييس، وسط قصف إسرائيلي مكثف يستهدف أحياء سكنية كاملة، فيما وصفه بـ«القصف المساحي» الذي يهدف في النهاية إلى فرض سيناريو التهجير أو إفراغ القطاع من سكانه.