عماد الدين حسين: الأوضاع في قطاع غزة بلغت مستوى كارثيًا بكل المقاييس

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الأوضاع في قطاع غزة بلغت مستوى كارثيًا بكل المقاييس، وسط قصف إسرائيلي مكثف يستهدف أحياء سكنية كاملة، فيما وصفه بـ«القصف المساحي» الذي يهدف في النهاية إلى فرض سيناريو التهجير أو إفراغ القطاع من سكانه.

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نانسي نور ولما جبريل في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن التحرك المصري في هذا التوقيت شديد الأهمية، خاصة مع مشاركة فاعلة من قطر وعدة دول عربية، موضحًا أن مصر لعبت دورًا محوريًا في إقناع الولايات المتحدة بضرورة الضغط على إسرائيل، باعتبارها الطرف الوحيد القادر على ذلك، وهو ما أسفر عن حلول جزئية ساهمت في إدخال مواد غذائية ومساعدات إغاثية إلى القطاع.

وقف شامل لإطلاق النار

وأشار إلى أن هذه الجهود، رغم أهميتها لا تُعد حلًا جذريًا للأزمة، لكنها ضرورية للحفاظ على حياة من تبقى من المدنيين في غزة، مشددًا على أن مصر تسعى بجدية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، يُعيد تدفق المساعدات الإنسانية عبر آليات واضحة وفعّالة، بعيدًا عن المنظومة التي وضعتها واشنطن بتأثير إسرائيلي مباشر.