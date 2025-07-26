11 إصابة في سقوط مساعدات جوية على خيام نازحين غرب غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم السبت، بإصابة 11 مدنيا فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال، إثر سقوط صناديق مساعدات جوية فوق خيام للنازحين في منطقة السودانية غرب مدينة غزة.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، أن الجيش سيستأنف الليلة إسقاط المساعدات جوا إلى قطاع غزة، وذلك "بناء على تعليمات المستوى السياسي، وفي ختام تقييم موقف عقد هذا المساء".

وأضاف أن عملية الإسقاط الجديدة ستتم بالتعاون مع منظمات دولية، وتشمل سبع حاويات تحتوي على الطحين والسكر والمعلبات الغذائية.

وأكد المتحدث أن الجيش قرر تفعيل مسارات آمنة لعبور قوافل المساعدات والمعدات الطبية داخل القطاع، وأعرب عن استعداده لفرض هدن إنسانية مؤقتة في المناطق التي تشهد وجودًا كثيفًا للمدنيين.

من جانبها، أفادت القناة 12 العبرية بأن الجيش الإسرائيلي قرر تنفيذ هدنة مؤقتة من جانب واحد، تبدأ صباح الغد وتستمر حتى المساء في عدة مناطق من قطاع غزة، بهدف تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية.