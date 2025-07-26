استمتع بالأكل.. 4 أنواع من الدهون تقلل الكوليسترول

يعاني عدد كبير من الأشخاص من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مما يعرضهم لمشاكل صحية خطيرة لذا ينصحهم الأطباء بالابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون كخطوة أولى للعلاج.

ولايحب كثير من الأشخاص تناول الأطعمة الخالية من الدهون كالمعدة بطريقة السلق أو سلطة الخضار لذا يقترح بعض الأطباء بإضافة الدهون الصحية للنظام الغذائي فهي لاتتسبب في زيادة الكوليسترول كما أنها تلعب دور كبير في خفض النوع الضار منه.

ووفقا لما جاء في موقع جمعية القلب البريطانية فإن تناول الأطعمة الغنية بالدهون الصحية والتى تعرف ب الدهون غير المشبعة يساهم بشكل كبير في علاج الكوليسترول المرتفع.

يُعدّ تقليل استهلاك الدهون المشبعة واستبدال بعضها بالدهون غير المشبعة طريقةً رائعةً لخفض مستوى الكوليسترول.

أنواع الدهون الصحية

تشمل الأطعمة التي تحتوي على دهون غير مشبعة ما يلي:

الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون وزيت دوار الشمس وزيت الذرة وزيت بذور اللفت وزيت الجوز والبذور ولكن لايجب القلي فيها ولكن استخدام القليل منها في طهى الوجبات.



الأفوكادو والمكسرات مثل الفول السوداني والبندق والجوز والكاجو.

البذور مثل بذور الشيا والكتان وحب الرشاد واليقطين .

الأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين والرنجة والماكريل.

تنبيه

احرص على تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا إحداهما على الأقل زيتية بحيث يكن وزن السمك في كل وجبة منهم 140 جرام.

تحذير

تجنب زيت جوز الهند وزيت النخيل، على عكس الزيوت النباتية الأخرى، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة وترفع الكوليسترول الضار في الجسم.