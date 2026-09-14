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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أصغر أعمامي.. حمدي الميرغني يعلن وفاة عمه

حمدى الميرغني
حمدى الميرغني
تقى الجيزاوي

أعلن الفنان حمدي الميرغني وفاة عمه فتحي مرغني، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

ونعى حمدي الميرغني عمه عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، معبرًا عن حزنه لفقدانه، وكتب: «توفي إلى رحمة الله عمي فتحي مرغني، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبرنا جميعًا».

وأضاف: «أصغر عم من أعمامي وأحبهم لقلبي، هتوحشني أوي يا عمي، أرجوكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

أعمال حمدي الميرغني 

ويستعد حمدي الميرغني لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم «ميلانو»، أحدث أعمال الفنان يوسف الشريف، والمقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

ويضم الفيلم في بطولته إلى جانب يوسف الشريف كلًا من باسم سمرة، درة، عمرو عبدالجليل، مصطفى أبو سريع، وحمدي الميرغني، بالإضافة إلى عدد من الفنانين، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج محمد سلامة، فيما تواصل الجهة المنتجة استكمال باقي تعاقدات فريق العمل.

أعمال حمدي الميرغني حمدي الميرغني وفاة عم حمدى الميرغني

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