مستشار رئيس الضرائب: تسهيلات جديدة لليوتيوبرز والبلوجرز.. وإلغاء المحاسبة الجزافية

أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة حرصت خلال الفترة الأخيرة على تقديم عدد من التسهيلات لصناع المحتوى، خاصة اليوتيوبرز والبلوجرز، بما يتناسب مع طبيعة عملهم ويسهم في تبسيط الإجراءات الضريبية أمامهم.

وقال فؤاد، خلال تصريحات تليفزيونية أنه كان يشترط في السابق وجود مقر لمزاولة المهنة، إلا أنه تم تيسير الإجراءات حاليًا، حيث أصبح بإمكان صانع المحتوى التقديم باستخدام بطاقة الرقم القومي، على أن يكون عنوان محل السكن هو عنوان المراسلات بينه وبين مصلحة الضرائب.

وأضاف أن صانع المحتوى مطالب بتقديم بيان بتكاليف ممارسة نشاطه، مدعومًا بالإيصالات الإلكترونية، إلى جانب تقديم إقرار ضريبي سنوي يتم على أساسه تحديد الضريبة المستحقة.

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى إلغاء أسلوب المحاسبة التقديرية أو الجزافية، مؤكدًا أنه في ظل وجود منظومة إلكترونية أصبح التعامل أكثر وضوحًا من خلال الفواتير والإيصالات الإلكترونية، مع الاكتفاء بتحديد الإيرادات الفعلية وحساب الضريبة المستحقة عليها وفقًا للنسب المقررة.

تبسيط تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب

ولفت إلى أن نسبة الضريبة قد تصل إلى نحو 1.5% وفقًا للنظام المطبق وطبيعة النشاط، موضحًا أن الهدف من هذه الإجراءات هو التيسير على صناع المحتوى وتبسيط تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب.