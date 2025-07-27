طائرات تنفذ إسقاطًا جويًا للمساعدات غربي غـ.ـزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك طائرات تنفذ عملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية غربي مدينة غزة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيتم تحديد ممرات إنسانية للسماح بالمرور الآمن لقوافل الأمم المتحدة التي تنقل الغذاء والدواء لسكان غزة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

استئناف إسقاط المساعدات

وأضاف الجيش، أنه سيتم استئناف إسقاط المساعدات جوا على غزة اعتبارا من مساء السبت، مؤكدًا أنه مستعد لتنفيذ تعليق مؤقت للأعمال العسكرية لأغراض إنسانية في مناطق من غزة.

التعاون مع شركة الكهرباء

وتابع: «أوصلنا بالتعاون مع شركة الكهرباء خطا لتشغيل محطة تحلية المياه الجنوبية في غزة».