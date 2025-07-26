الحرارة هتوصل 46 درجة .. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة

تشهد حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، ذروة الموجة الحارة على البلاد، حيث متوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 43 درجة مئوية نهارا وعلى الصعيد تصل إلى 46 درجة.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس الـ 48 ساعة القادمة، تحديدا يومي الاحد والاثنين، سوف تكون الأجواء شديدة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

يشهد الطقس وجود نشاط للشبورة المائية صباحا من الساعة 4 إلى 8 صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

في مفارقة وتباين في أحوال الطقس، تشهد بعض المناطق على البلاد امطار خفيفة تحديدا غدا الأحد، تكون مناطق حلايب وشلاتين وسانت كاترين، تكون على فترات متقطعة، يصاحبها أيضا نشاط رياح وأيضا يتقدم نشاط الرياح إلى مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

قالت هيئة الأرصاد، إن حالة الطقس بالتزامن مع الموجة الحارة، تشهد ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح على أغلب المناطق، يتسبب في زيادة الاحساس ببرودة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

حول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس الـ 48 ساعة القادمة، بمختلف المناطق، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 41 للعظمى والمحسوسة 43 درجة

السواحل الشمالية تسجل 34 للعظمى والمحسوسة 37 درجة

شمال الصعيد تسجل 43 للعظمى والمحسوسة 45 درجة

جنوب الصعيد تسجل 45 للعظمى والمحسوسة 46 درجة

عن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة، قالت هيئة الأرصاد، إنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية على كافة الأنحاء.