بأسعار معقولة .. أحدث سيارات الميني فان من هيونداي

وصلت إلى السوق الإندونيسية النسخة المجددة من ثنائي هيونداي ميني فان الاقتصادي، في محاولة لتعزيز جاذبيتها وسط سوق مكتظ بالمنافسين.

تشمل التحديثات الجديدة تصميمًا خارجيًا أكثر أناقة ولمسات تقنية متطورة داخل المقصورة، ما يجعل تشكيلة ستارجازر أكثر قدرة على منافسة سيارات العائلات الأخرى.

هوية جديدة لسيارات هيونداي

أطلقت هيونداي هذا التحديث على طرازي ستارجازر تحت مسمى كارتنز، وهو اسم مستوحى من قمة بونشاك كارتنز، أعلى جبل في إندونيسيا.

الفكرة وراء الاسم هي ربط السيارة بالعراقة والتميز، ومنحها شخصية مستقلة تميزها عن ستاريا الأكبر حجمًا والتي تُعرف بمظهرها الشبيه بمركبات الفضاء.

يتمثل التغيير الأكبر في ستارجازر كارتنز في مقدمة السيارة، حيث أضيف غطاء محرك أطول يمنح الميني فان حضورًا أكثر قوة على الطريق.

استغنت هيونداي عن المصابيح الأمامية المنقسمة القديمة، واستبدلتها بمصابيح LED أحادية بتصميم أكثر تقليدية ينسجم مع الشبك الأمامي الضخم الذي يبرز بشكل لافت في طراز Cartenz X.

أصبح المصد الأمامي أكثر جرأة بفتحات تهوية أكبر تعزز من طابع السيارة العصري.

من الجوانب، حافظت ستارجازر على شكلها المألوف، بينما حصل طراز كارتنز إكس على عناصر إضافية تمنحه لمسة صلابة مثل الكسوة البلاستيكية حول أقواس العجلات وقضبان السقف الأطول.

في المؤخرة، جرى تعديل تصميم المصد لدمج لوحة الترخيص في الجزء السفلي، بدلًا من تثبيتها على الباب الخلفي كما في السابق، فيما تكمل مصابيح LED الخلفية النحيفة إطلالتها العصرية.

يبلغ طول ستارجازر كارتنز القياسية 4,575 ملم، بينما يمتد طول نسخة كارتنز إكس إلى 4,610 ملم، أي بزيادة قدرها 115 ملم عن النسخ السابقة.

ورغم الزيادة في الطول، ظلت قاعدة العجلات ثابتة عند 2,780 ملم، مما يضمن استقرار السيارة وسهولة التحكم بها، مع خلوص أرضي جيد يبلغ 205 ملم يتيح لها التعامل مع الطرق غير الممهدة بسهولة.