لو المفتاح اتكسر جوا الباب.. ازاى تخرجه بدون نجار

يُعد كسر المفتاح في الباب من أكثر المواقف المُربكة التى يمكن أن يتعرض لها أى شخص لذا يجب معرفة كيفية حل هذه المشكلة حتى إن لم يتوفر مختص في النجارة.

ونقلا عن موقع eufy نعرض في هذا التقرير كيفية فتح الباب بعد كسر المفتاح بداخله.

لا تستخدم قطعة المفتاح المتبقية: قد يؤدي إدخال الجزء المكسور من المفتاح إلى دفعه إلى الداخل أكثر، مما يجعل عملية الإزالة أكثر صعوبة.

حدد خطوتك التالية: إذا كان المفتاح مرئيًا، يمكنك محاولة استخراجه بنفسك باتباع النصائح التي نوصي بها. إذا لم يكن كذلك، فاطلب مساعدة متخصصة.



الأدوات اللازمة لإزالة المفاتيح المكسورة من الأقفال

ستحتاج إلى عدة أدوات لإزالة مفتاح مكسور من قفلك. لذا، قبل البدء بعملية الإزالة، اجمع الأدوات التالية:

كماشة ذات أنف إبرة: لها أطراف طويلة ورفيعة تسمح لك بالإمساك بالمفتاح المكسور من داخل القفل.

الملقط: وهو أكثر فعالية للإمساك بقطع المفاتيح الصغيرة التي لا يمكن الوصول إلا إلى جزء صغير منها.

مشبك الورق: يمكن أن يعمل كمستخرج مؤقت عن طريق الانزلاق إلى فتحة المفتاح بجوار المفتاح المكسور.

أداة استخراج المفاتيح المكسورة: يتم استخدامها عادةً من قبل صانعي الأقفال المحترفين.

شفرة المنشار الكهربائي: فعالة جدًا في إزالة أجزاء المفاتيح العميقة.

الغراء الفائق: قطرة صغيرة من الغراء الفائق يمكنها أن تلتصق بالمفتاح المكسور وتسحبه للخارج.

WD-40 أو مسحوق الجرافيت: يجعل استخراج المفتاح المكسور سهلاً عن

طريق فك المفتاح داخل القفل.

طريقة فتح باب مكسور بداخله مفتاح



توجد طرق متعددة لفتح باب مكسور بداخله مفتاح، أبرزها:

الطريقة الأولى: استخدام الملقط أو الكماشة

استخدم الكماشة الابرة لإصلاح المفتاح المكسور في القفل



يُعد استخدام ملقط أو كماشة ذات رأس إبرة حلاً مثاليًا إذا كان المفتاح المكسور بارزًا من القفل وللقيام بذلك، يجب عليك أولًا وضع مادة تشحيم داخل القفل لفك المفتاح المكسور. ثم استخدم الملقط أو الكماشة ذات الرأس الإبرة للإمساك بقطعة المفتاح المكسورة وسحبها برفق دون لف.

الطريقة الثانية: مشبك ورق أو شفرة المنشار الكهربائي

استخدم مشبك الورق لإصلاح كسر المفتاح وإذا كان المفتاح المكسور عميقًا داخل القفل أو متساويًا مع فتحة المفتاح، فقد يكون استخدام مشبك ورق (أو دبوس شعر) هو الحل الأمثل.

قم بإدخال مشبك الورق (أو دبوس الشعر) في القفل الموجود بجوار المفتاح المكسور وبمجرد الانتهاء من ذلك، قم بتثبيت قطعة المفتاح المكسورة واسحبها خارج القفل.

الطريقة الثالثة: الغراء الفائق

طريقة الغراء الفائق معقدة بعض الشيء، لكنها قد تكون حلاً فعالاً إذا اتبعت التعليمات و للقيام بذلك، ضع كمية قليلة من الغراء الفائق على طرف عود ثقاب أو سلك رفيع ثم اضغط به على المفتاح المكسور لمدة 10 ثوانٍ على الأقل.

بمجرد ملاحظة أن عود الثقاب (أو السلك الرفيع) ملتصق بطرف المفتاح المكسور، اسحب عود الغراء ببطء بعيدًا عن القفل.

ملاحظة هامة: لا تستخدم كمية كبيرة من الغراء، حيث قد يؤدي ذلك إلى التصاق المفتاح بشكل دائم.

الطريقة الرابعة: استخدام مستخرج المفاتيح المكسور

مستخرج المفاتيح المكسورة

في حال تعذّر استخراج المفتاح المكسور بأيٍّ من الطرق السابقة، يُمكنك استخدام أداة استخراج المفاتيح المكسورة ومع ذلك، تتطلّب هذه التقنية صبرًا ومهارة فأي خطأ بسيط قد يدفع المفتاح المكسور أكثر إلى داخل القفل.

قم بإدخال أداة الاستخراج على طول حواف المفتاح.

قم باللف والسحب بلطف لإزالة المفتاح المكسور.

