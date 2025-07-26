حبة جديدة لمنع الحمل من خلال عدم وصول الحيوانات المنوية

اختتمت أول تجربة سلامة أجريت على البشر لحبوب منع الحمل الخالية من الهرمونات، والمعروفة باسم YCT-529، والتي توقف إنتاج الحيوانات المنوية مؤقتًا عن طريق منع مستقلِب فيتامين أ، مما يقرب خطوة من زيادة خيارات وسائل منع الحمل للرجال.



حقق علماء يعملون على حبوب منع حمل تجريبية للرجال خالية من الهرمونات، مع أول اختبار أمان لهم على البشر، إنجازًا كبيرًا. تعمل هذه الحبة اليومية، المعروفة باسم YCT-529، عن طريق منع ارتباط أحد مستقلبات فيتامين أ بمستقبلاته في الخصيتين، وتمنع هذه الحبة إنتاج الحيوانات المنوية، لكنها لا تؤثر على مستويات الهرمونات، وفقًا للدراسة.

ونشرت النتائج الأخيرة للمرحلة الأولى من التجارب السريرية يوم الثلاثاء في مجلة Communications Medicine .

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