تامر أمين: قرار محافظة الجيزة بمنع سير الاسكوتر الكهربائي إيجابي للغاية.. وأتمنى تعميمه

أكد الإعلامي تامر أمين، أن محافظ الجيزة اتخذت قرار ايجابي للغاية، بحظر ومنع الإسكوتر الكهربائي من السير في شوارع الجيزة، مشيرا إلى أن "الأسكوتر الكهربائي يستخدمه معظم الأظفال والشباب، في الشوارع وأصبح ظاهرة خطيرة سببت الكثير من الحوادث.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "أخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، أن قرار الحظر الاسكوتر حماية وحفاظا على سلامة الأرواح، ولكن أنا أتعجب أن القرار صادر من محافظة الجيزة فقط، وكان لا بد أن يصدر على مستوى الجمهورية.

أناشد وزيرة التنمية المحلية، بتعميم قرار منع سير الأسكوتر الكهربائي في الشوارع المصرية للمحافظى على السلامة ومنع الحوادث.