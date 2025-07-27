أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات لمتهم بخطف طفل وهتك عرضه في منطقة الصف.

حيثيات السجن ١٠ سنوات للمتهم بهتك عرض طفل بالصف

وكشفت حيثيات المحكمة، أنه أثناء تواجد والد الطفل المجني عليه "س. أ" بالديوان الملحق بالمنزل حضر إليه نجله ونجلته ووالدته وقرروا له أن المتهم ضرب طفله، وذهب والد المجني عليه إلى منزل الأخير وتقابل مع عمه الذي قام بضرب المتهم أمامه ثم عاد إلى منزله.

وأشارت الحيثيات، الى أن المجني عليه أخبر والده أنه عندما كان بمفرده وأثناء ندائه على صديقه استدرجه المتهم ودلف به داخل منزله مستغلاً حداثة سنه وقلة حيلته، وتعدى عليه جنسيا.

واوضحت الحيثيات، أن الدعوى على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وصحة ثبوتها من شهادة الشهود والمجني عليه وما ثبت بتقرير الطب الشرعي، وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا على المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه في منطقة الصف، وألزمته المصاريف الجنائية.