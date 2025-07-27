قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يحق لطالب الثانوية العامة التنازل عن درجات الرأفة وإعادة السنة؟.. توضيح عاجل
المشدد 7سنوات لـ عاطل بتهمة إصابة صديقة بعاهة مستديمة
بعد حبس راقصة الساحل الشمالي.. الحبس عامين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
وزير السياحة والآثار: محتوي جديد بشكل يومي على منصة تدريب egypt tap
التحفظ على شقيقة الفنانة منة عرفة وطليقها
طلب عاجل من النيابة في واقعة سرقة شقة سفير داخل كمبوند شهير
في استجابة سريعة لـ "صدى البلد".. شركة مياه أسيوط: الطفح بمنطقة الفواخير سببه إلقاء المخلفات
أحزاب الفردي في ندوة "صدى البلد": أصررنا على خوض معترك الشيوخ رغم عدم تواجدنا في القائمة الوطنية.. والأحزاب مسؤولة عن عدم وجود قائمة منافسة
جيران المنزل المنهار بأسيوط: مياه الصرف هتوقع علينا البيوت.. بث مباشر
الزمالك يحضر مراسم قرعة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026
رسميا.. فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية عبر هذا الرابط
صفقة وسام أبو علي تحت المجهر.. خالد الغندور يكشف التفاصيل المالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها يشهد زراعة 1000شتلة زيتون وحصاد السمك البلطي

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، جولة تفقدية موسعة لكلية الزراعة بمشتهر ، شملت تفقد أعمال التطوير للمنشآت ، وحصاد المزارع الإنتاجية.


جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة  جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر، والدكتورة زينب فيصل عميد كلية الهندسة ببنها ،  وعدد من قيادات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة 


واستهل الدكتور ناصر الجيزاوي الجولة بتفقد أعمال مشروع رفع كفاءة وتطوير مبني وقاية النبات بالكلية والذي يشمل معامل للتدريب ومعامل بحثية وقاعات للمناقشات بالإضافة إلي مكاتب لأعضاء هيئة التدريس ، واطلع رئيس الجامعة علي معدلات التنفيذ ، مشددا على الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة.


كما قام رئيس جامعة بنها ومرافقوه وبمشاركة طلاب المدرسة الصيفية بجامعة وسط الصين الزراعية بزراعة  1000 شتلة من شجر الزيتون من الأصناف عالية الجودة لإنتاج الزيت والتخليل (كوراتينا، كورناكي، بيكوال، منزانيللو ) علي مساحة 5000 فدان بكلية الزراعة مقدمة من شركة السلام الدولية للتنمية والاستثمار الزراعي وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة بنها وشركة السلام الدولية للتنمية والاستثمار الزراعي لدعم التنمية الزراعية المستدامة.
وأكد " الجيزاوي " أن أعمال التشجير تأتي في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة لمواجهة التحديات والتغيرات المناخية، وزيادة المساحات الخضراء، ونشر الوعي البيئي وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.


كما شهد الدكتور ناصر الجيزاوي حصاد سمك البلطي من إنتاج المزارع السمكية المفتوحة بالكلية ، مشيرا إلي أن جامعة بنها تتبنى نموذج الجامعة المنتجة وذلك فى إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به من خلال توفير السلع المختلفة والمساهمة في توفير الأمن الغذائي ، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وحل مشاكل الصناعة والزراعة.


وأشاد رئيس الجامعة، بمشروع المزارع السمكية بكلية الزراعة، موجهًا بالعمل على مضاعفة إنتاجها وإنشاء المزيد من الأحواض متعددة الأحجام والتوسع في أنواع الأسماك المستزرعة.


وأضاف الدكتور السيد فوده أنه يتم استخدام الطرق الحديثة والمبتكرة بالمزارع التي تتميز بها كلية الزراعة بمشتهر ، مؤكدا حرص الجامعة علي تقديم الدعم الكامل لهذه المزارع الإنتاجية ، وذلك لدورها الهام في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لمنسوبي الجامعة والمواطنين.


من جانبه أشار الدكتور محمود الزعبلاوي، إلى أنه تم حصاد أسماك البلطي من أحد أحواض المزارع السمكية المفتوحة، مضيفا أن كلية الزراعة بمشتهر تتميز بوجود المزارع السمكية المغلقة والمفتوحة التي يتم استخدامها بطريقة بحثية تعليمية في تدريب الطلاب، كما يتم استخدامها أيضا بطريقة إنتاجية.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الطب 93.69% والأسنان 93.38%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية والدرجات

الطب 93.69% والأسنان 93.38%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية والدرجات

الطب 93.17% والأسنان 92.68%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والأسنان 92.68%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تظلمات الثانوية العامة 2025

بدء تظلمات الثانوية العامة 2025 "إلكترونيا" عبر هذا الرابط .. سجل الآن

وفاء عامر

بعد اتهامات «شيكا».. منة فضالي تدافع عن وفاء عامر: نجمة وجدعة وعيب اللي بيتقال عليها

أسلاك عطل محطة جزيرة الدهب

بعد انقطاعها 12 ساعة.. موعد عودة الكهرباء و المياه في الجيزة

وزير الصحة

بالأسماء.. حركة مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية لعام 2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأحد 27-7-2025 بعد الانخفاض بالأسواق

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مكتبة مصر العامة تحقق قفزات في الأنشطة الثقافية والتدريبية| تفاصيل

معرض بورسعيد للكتاب

محمد شردي يسرد «حكايات بورسعيدية» في معرض الكتاب

مهرجان بورسعيد السينمائي

مهرجان بورسعيد السينمائي ينظم مجموعة ورش تمثيل وماستر كلاس مجانية

بالصور

كيف يقي المغنيسيوم الإنسان من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟

كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟
كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟
كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟

بيطرى الشرقية: ضبط مجزر دواجن غير مُرخص و6 أطنان لحوم ودواجن وكبده مخالفة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

حكيم ونانسي عجرم يتألقان في مهرجان مراسي

نانسي عجرم - حكيم
نانسي عجرم - حكيم
نانسي عجرم - حكيم

علامات قصور القلب التي تظهر في كاحليك.. تعرف عليها

علامات قصور القلب التي تظهر في كاحليك.. تعرف عليها
علامات قصور القلب التي تظهر في كاحليك.. تعرف عليها
علامات قصور القلب التي تظهر في كاحليك.. تعرف عليها

فيديو

إبراهيم الكرداني

صحيت والنار بتقطع فيا.. إعلامي شهير يروي تجربته مع الحزام الناري

ايمان عبد اللطيف

بسبب فتوى الحشيــش.. أول رد من سعاد صالح بعد أنباء إحالتها للتحقيق

ايمان عبد اللطيف

ماذا حدث في سعر الذهب والدولار اليوم؟

طارق الشناوي

عشوائية.. نقابة الموسيقيين تتخذ إجراءً ضد الناقد طارق الشناوي بسبب راغب علامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من خشبة الأوبرا إلى قلب الناس

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: أيها المزايدون على مصر .. عار عليكم

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

المزيد