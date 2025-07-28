لقاء لمرحلة إعدادي بإيبارشية بنها وقويسنا بحضور الأنبا مكسيموس

نظمت إيبارشية بنها وقويسنا، لقاءً لمرحلة إعدادي على مستوى كنائس الإيبارشية، تحت عنوان "Win--Win"، وذلك بكنيسة السيدة العذراء الأثرية بكفر عبده، مركز قويسنا، بحضور نيافة الأنبا مكسيموس مطران الإيبارشية، وعدد كبير من الآباء كهنتها.

بدأ اللقاء بصلاة العشية، أعقبتها كلمة ألقاها نيافة الأنبا مكسيموس دارت حول عنوان اللقاء، تلاها ٦ فقرات متنوعة تغطي محاور موضوع اليوم، إلى جانب عدد من الألعاب المهدفة.

ومن الجدير بالذكر أن اليوم كان من تنظيم فريق "Be perfect" فريق الإيبارشية التابع لخدمة الأنبا آبرام التابعة لكنيسة الشهيد العظيم مارمرقس بمصر الجديدة .