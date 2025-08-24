أعلن طارق مصطفى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة كهرباء الاسماعيلية ضمن مباريات الجولة الثّالثة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز موسم 2025/2026
وجاء التشكيل على النحو التالي
حراسة المرمى
احمد صبحى
خط الدفاع
عمرو الجزار، محمود الجزار، هشام صلاح
، احمد متعب
خط الوسط
محمود عماد ، محمد بن شرقي ، محمد ابراهيم، مصطفى شلبي
خط الهجوم
اسامة فيصل، ياو انور
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي
عبد العزيز البلعوطي، مصطفى دويدار ، يعقوبو، سعيدو سيمبوري، احمد مدبولي، محمد فتحي، أحمد امين أوفا، احمد النادري، يسري وحيد
تشكيل البنك الأهلى لمواجهة كهرباء إسماعيلية فى الدورى
