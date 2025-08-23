إسلام جابر: المنافسة صعبة هذا الموسم.. والبنك الأهلي لن يتواجد ضمن الكبار

أكد إسلام جابر لاعب المقاولون العرب الحالي والزمالك السابق، على صعوبة النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" هذا الموسم بسبب النظام الاستثنائي الذي تقام عليه المسابقة، مشددًا على أن المنافسة ستكون قوية جدًا على كل الفرق الكبيرة والصغيرة.



وتابع "جابر" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الدوري الموسم الحالي صعب جدًا، كل الفرق خايفة من بعضها، وكله بيحاول يجمع نقاط من الأول حتى لا تتأزم الأمور فيما بعد مع نهاية الدور الأول.



وأضاف لاعب المقاولون العرب الحالي: مستوى الفريق لم يصل للأفضل بعد، بدأنا أول مباراة بمستوى قليل ربما رهبة الصعود والتواجد في الدوري الممتاز، ربما اللاعبون لازالوا خائفين، لكن في المباراة الثانية أمام الزمالك لعبنا مباراة جيدة جدًا.



وواصل لاعب الزمالك السابق: لا نزال نحتاج وقتًا من أجل الوصول لأفضل مستوى، المقاولون العرب فريق جيد وقادر على التواجد وسط السبعة الكبار، بدعم مجلس الإدارة برئاسة المهندس صلاح محسن والمهندس محمد عادل المشرف على قطاع كرة القدم، الذي يوفر لنا كل شيء، ويريد منت التواجد ضمن السبعة الكبار وإن شاء الله قادرون على فعل ذلك.



واختتم إسلام جابر حديثه: الدوري سيشهد مفاجأت كثيرة هذا الموسم، نتائج بيراميدز لم تكن في الحسبان، وكذلك البنك الأهلي، وأعتقد أن الأخير سيواجه صعوبات في التواجد ضمن السبعة الكبار في الموسم الحالي، للمرة الثانية المنافسة ستكون صعبة جدًا، والنقطة ستكون غالية والجميع سيقاتل عليها.