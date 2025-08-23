مروان عطية يواصل التأهيل في تدريب الأهلي

واصل مروان عطية لاعب الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة الفتاق، حيث خاض اللاعب تدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي الجماعي اليوم السبت.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة غزل المحلة المقرر لها بعد غد الإثنين فى إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز ، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.