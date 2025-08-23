قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاد للمنافسة.. طارق السيد يكشف الفارق بأداء الزمالك عن الموسم الماضي
المقاومة الفلسطينية تطالب الدول العربية والإسلامية بخطوات عملية لإنقاذ أهالي غزة
محتجون يعترضون طريق بن جفير ويرفعون صور المحتجزين في غزة
موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن
محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة
قرار حاسم من شيرين عبد الوهاب وإجراء قانوني .. آخر التطورات
نوال الزغبي عن عودة شيرين وحسام: لا أريد الحديث عن أى فنانة
بسبب بطولة أمم إفريقيا.. أليو ديانج يؤجل تجديد عقده مع الأهلي
وزير التعليم بجامعة اليابان: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة مستقبل الطلاب
محافظ الجيزة: تعامل فوري مع أي متغيرات مكانية وإتخاذ الإجراءات القانونية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 23-8-2025
برلماني: تزايد المجاعة داخل قطاع غزة لحظة مأساوية في التاريخ الإنساني
ولاء خنيزي

حسم المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط النادي الأهلي، موقفه من ملف تجديد عقده مع القلعة الحمراء، حيث قرر تأجيل مناقشة الأمر مع إدارة النادي إلى ما بعد انتهاء مشوار منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال شهر ديسمبر المقبل.

اتفاق بين أليو ديانج ووكيل أعماله 

  جاء قرار أليو ديانج بتأجيل حسم موقفه بعد اتفاق اللاعب مع وكيل أعماله، حيث اتفقا على إرجاء المفاوضات انتظارًا للبطولة التي يسعى خلالها لإثبات قدراته على مستوى القارة.

طموحات احترافية جديدة

يرغب ديانج في تقديم مستويات قوية خلال البطولة الإفريقية المقبلة من أجل الحصول على عروض مميزة من أندية كبرى، سواء في أوروبا أو في الدوريات العربية، حيث تلقى خلال الفترة الماضية عدة اتصالات من أندية خارجية، أبرزها من الدوري السعودي الذي يزداد اهتمامه باللاعب.

موقف عقده مع القلعة الحمراء 

وفيما يخص موقف عقد أليو ديانج مع القلعة الحمراء، فإن عقد اللاعب سينتهي مع النادي الأهلي في صيف عام 2026، وهو ما يمنحه الحق قانونيًا في التوقيع لأي نادٍ آخر اعتبارًا من يناير المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع الإدارة الحمراء.

مشاركة دولية مرتقبة مع منتخب مالي

يضع ديانج آمالًا كبيرة على الظهور بشكل مميز مع منتخب بلاده، ليس فقط في كأس الأمم الإفريقية المقبلة، بل أيضًا في تصفيات كأس العالم 2026، حيث يلتقي منتخب مالي نظيريه جزر القمر وغانا يومي 4 و8 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولتين السابعة والثامنة من المجموعة التاسعة، ويحتل المنتخب المالي حاليًا المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

مجموعة صعبة في كأس الأمم الإفريقية

ويقع منتخب مالي في المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا المقبلة بالمغرب، والتي تضم منتخبات المغرب (أسود الأطلس) وزامبيا وجزر القمر، وهي مجموعة صعبة يتطلع خلالها النسور إلى تحقيق نتائج إيجابية تؤهلهم لمراحل متقدمة من البطولة.

استعدادات الأهلي محليًا

وفي سياق منفصل يواصل فريق الأهلي استعداداته لمواجهة غزل المحلة، المقرر إقامتها في السادسة مساء يوم الإثنين المقبل على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى المارد الأحمر للحفاظ على نتائجه الإيجابية محليًا.

