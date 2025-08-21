قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصغر هداف عالمي.. لامين يامال يواصل صناعة المجد في الدوري الإسباني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

ولاء خنيزي

الدوري الإسباني واحدًا من أقوى وأشهر الدوريات في العالم، بما يزخر به من نجوم وأندية عريقة كبرشلونة وريال مدريد، حيث ضمت أسماء كروية خالدة في سجلات كرة القدم العالمية، وفي هذا المشهد المليء بالنجوم، لمع اسم النجم الشاب لامين يامال، الذي خطف الأنظار بموهبته الفطرية وقدراته المبهرة، ليصبح في سنٍ صغيرة رمزًا للأمل في مستقبل أكثر إشراقًا للكرة الكتالونية والإسبانية على حد سواء، ليكتب فصولاً جديدة من التاريخ في الليجا.

أصغر هداف من جيل الألفية

واصل النجم الشاب لامين يامال، لاعب نادي برشلونة، كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الدوري الإسباني، بعدما أصبح أصغر لاعب من مواليد القرن الحادي والعشرين يسجل 15 هدفًا في "الليجا"، وقد تحقق هذا الإنجاز الكبير بعمر 18 عامًا و34 يومًا فقط، ليكسر الرقم القياسي السابق المسجل باسم زميله السابق أنسو فاتي، الذي بلغ هدفه الخامس عشر في سن 19 عامًا و188 يومًا عام 2022.

هدف تاريخي في افتتاحية الموسم

جاء الهدف التاريخي ليامال خلال مباراة برشلونة الافتتاحية لموسم 2025/2026، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة أمام ريال مايوركا، وقد خطف اللاعب الأضواء بفضل أدائه المميز، مرتديًا القميص الأسطوري رقم 10، ليؤكد مرة أخرى أنه النجم القادم بقوة في سماء الكرة العالمية.

إحصائيات تكشف موهبة فريدة

ووفقًا لشبكة الإحصائيات العالمية "أوبتا"، فقد سجل يامال أهدافه الـ15 في الدوري الإسباني خلال 74 مباراة فقط، وهو ما يعكس بوضوح موهبته الفذة وقدرته على الاستمرارية والتألق رغم صغر سنه.

أداء استثنائي أمام مايوركا

لم يقتصر تألق يامال في مواجهة مايوركا على الهدف فحسب، بل قدم عرضًا مبهرًا تضمن تمريرة حاسمة، وتسع تسديدات، وست مراوغات ناجحة، وهو ما منحه لقب أفضل لاعب في المباراة عن جدارة واستحقاق.

سجل حافل بالأرقام القياسية

إنجاز يامال الأخير لم يكن الأول من نوعه، إذ سبق له أن كتب التاريخ حين أصبح أصغر هداف في تاريخ الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، وكذلك أصغر هداف في بطولة كأس الأمم الأوروبية، مما جعله يحظى باهتمام عالمي متزايد كمشروع نجم كبير في كرة القدم الحديثة.

