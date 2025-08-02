رئيس نادي برشلونة يُشيد بـ لامين يامال وتعليق مفاجئ بشأن مقارنته بميسي

أشاد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بالمستويات اللافتة التي يقدمها النجم الشاب لامين يامال، مشددًا على ضرورة الكف عن مقارنته بأسطورة الفريق السابق ليونيل ميسي، رغم الأحاديث المتزايدة التي تربط بينهما داخل وخارج أسوار النادي الكتالوني.

وأكد لابورتا في تصريحات لشبكة CNN، أن لامين يامال يسير بخطى ثابتة نحو النجومية، بعد مساهمته الكبيرة في تتويج برشلونة بثلاثية محلية الموسم الماضي تحت قيادة المدرب هانز فليك، والتي شملت الدوري الإسباني، كأس الملك، وكأس السوبر الإسباني.

وقال رئيس برشلونة:

"ليونيل هو ليو، ولامين هو لامين. ميسي هو أعظم لاعب في التاريخ، أما لامين فهو الأفضل في العالم حاليًا. علينا أن نتابع إلى أي مدى يمكن أن يصل".

وأشار لابورتا إلى أن يامال يمتلك شخصية قوية ونضجًا مبكرًا، يذكّر ببدايات ميسي، موضحًا:"نتحدث عن موهبة استثنائية يصعب تكرارها. من واجبنا كإدارة أن نوفر له البيئة المناسبة، دون تحميله ضغطًا مبالغًا فيه".