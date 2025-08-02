أيمن يونس يعلق على أزمة قيد الزمالك ويوجه رسائل لنجوم الفريق

أبدى أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، رأيه في أزمة إيقاف القيد التي طالت النادي مؤخرًا، مؤكدًا ثقته في اللاعبين وقدرتهم على تجاوز المرحلة الصعبة، وموجهًا رسائل خاصة لعبد الله السعيد وأحمد فتوح.

وفي تصريحات عبر قناة الزمالك، قال يونس إن معسكر الفريق كان مبشرًا بفضل مزيج من العناصر الجديدة والخبرة، مطالبًا المدير الفني بالاستقرار على تشكيل ثابت لتفادي التخبط.

وأكد أن الهدوء مطلوب حاليًا، مشددًا على أن الشائعات بشأن أزمة القيد هدفها زعزعة استقرار الأندية، وأن اتحاد الكرة هو الجهة الوحيدة المخولة بالرد.

وخصّ بالحديث محمد شحاتة، معتبرًا أنه مؤهل ليكون نجم الجيل الجديد بعد شيكابالا، كما أشاد بدور عمر جابر كقائد لغرفة الملابس.

ووجّه رسالة لـ أحمد فتوح قائلاً: "ننتظر منك الالتزام الكامل واستعادة ثقة الجميع"، كما أثنى على رغبة عبد الله السعيد في إنهاء مشواره داخل القلعة البيضاء، متمنيًا أن يقدم موسمًا استثنائيًا للجماهير.

واختتم يونس حديثه بالإشارة إلى إطلاقه مبادرة لاختيار رموز للنادي لتأهيلهم فنيًا وإداريًا، مؤكدًا وضع معايير صارمة تشمل الأخلاق والخبرة الدولية، رغم ابتعاد بعض الأسماء كـ عبد الشافي وشيكابالا عن المجال الفني.