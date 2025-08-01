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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فاركو يطوي صفحة إيقاف القيد ويستعد للإعلان عن صفقاته الصيفية

فيفا
فيفا
حمزة شعيب

نجح نادي فاركو في إنهاء أزمة إيقاف القيد التي عرقلت مسيرته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التوصل إلى تسويات نهائية في القضايا التي كانت سببًا في منعه من قيد لاعبيه الجدد.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارًا رسميًا برفع اسم فاركو من قائمة الأندية المحرومة من تسجيل الصفقات، بعد قيام النادي بتسوية المستحقات المالية للاعبه السابق رزقي حمرون، وهي القضية التي تسببت في توقيع العقوبة سابقًا.

وبالتالي، بات من حق فاركو الآن قيد صفقاته الجديدة والاستعداد بشكل طبيعي لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2024-2025.

وكان النادي قد أبرم عددًا من التعاقدات في وقت سابق، لكنه لم يتمكن من إعلانها رسميًا بسبب العقوبة، من بينها صفقة إعارة يوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلي، وحازم أسامة من الزمالك.

كما أعلن فاركو مؤخرًا عن رحيل الثنائي عمرو ناصر وأحمد شريف إلى نادي الزمالك، ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق قبل بداية الموسم.

فاركو ايقاف القيد ايقاف قيد فاركو

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