بعد الانتقال لإنتر ميامي .. أول تعليق من دي بول بشأن اللعب مع ميسي

استمتع رودريجو دي بول بسنوات من اللعب إلى جانب ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين، لكن نجم خط الوسط أشار إلى إنه لطالما حلم باللعب في نفس النادي مع صديقه العزيز.



وقال دي بول في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد بريس": "في كل مرة كنا نلتقي فيها في المنتخب الوطني، كانت الحياة اليومية رائعة، لكن في النهاية، كانت قصيرة جدًا، أردت أيضًا أن أشعر بهذا الشعور باللعب إلى جانب أفضل اللاعبين".

لذا، عندما انضم ميسي إلى إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم عام ٢٠٢٣، بدأ دي بول يتابع المباريات، حيث كان يتابع مباريات الدوري الأمريكي كلما سنحت له الفرصة - بين جدول أعماله المزدحم مع نادي أتلتيكو مدريد آنذاك - وأعجب بما يُنشئه ميسي والمالك المشارك ديفيد بيكهام وإنتر ميامي في جنوب فلوريدا.

ثم تواصل بيكهام مع دي بول بفكرة الانضمام إلى إنتر ميامي، واختار اللاعب البالغ من العمر ٣١ عامًا الانضمام إلى دوري أثار اهتمامه.

وقال دي بول اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي تمهيدي، بعد أسبوع من توقيعه رسميًا مع إنتر ميامي على سبيل الإعارة: "كان من الرائع اللعب في أوروبا في أفضل الدوريات العالمية".

وتستمر الإعارة حتى نهاية موسم 2025، وتتضمن خيارًا لتحويل الانتقال إلى عقد دائم حتى موسم 2029.

وأوضح دي بول - بطل كأس العالم مع ميسي والأرجنتين، والفائز مرتين بكوبا أمريكا - إنه تلقى بعض العروض للبقاء في أوروبا، لكنه يحب تحدي الانتقال إلى الدوري الأمريكي، ويعلم أن الكثير سيُتوقع منه.

وأضاف: "أريد أن أتعلم الكثير عن هذا الدوري، أريد أن أكون جزءًا من هذا النمو، أريد أن أكون جزءًا من إنتر ميامي وأن أضع سابقة حتى لا يأتي اللاعبون إلى هنا فقط لإنهاء مسيرتهم الكروية. نريد أن يشعر اللاعبون بأن انضمامهم إلى هذا النادي هو التزام تجاه المدينة وتجاه الجماهير".

وشارك دي بول لأول مرة مع إنتر ميامي يوم الأربعاء في مباراة كأس الدوري المكسيكي التي فاز فيها الفريق بنتيجة 2-1 على نادي أطلس، إذ لعب دي بول كامل المباراة رغم عدم تدربه رسميًا مع فريقه الجديد.

وأعجب مدرب ميامي، خافيير ماسكيرانو، بأداء دي بول. لم يشارك دي بول في أي مباراة منذ خروج أتلتيكو مدريد من كأس العالم للأندية قبل شهر تقريبًا، لكنه كان نشيطًا وواضحًا في الملعب.

وقال ماسكيرانو بعد مباراة الأربعاء: "رؤيته يُقدم أداءً رائعًا حتى الدقيقة الأخيرة هو ما كنا نأمل أن نراه من لاعب مثله، نريده أن يُظهر شخصيته الحقيقية هنا وأن يُترك هذا المستوى من الأداء والجهد بصماته على الفريق بأكمله".

ويلعب دي بول مع أتلتيكو مدريد منذ عام 2021 بعد انضمامه إلى النادي الإسباني قادمًا من أودينيزي، حيث لعب منذ عام 2016، إذ شارك دي بول في 356 مباراة خلال مسيرته، مُسجلًا 45 هدفًا ومُقدمًا 56 تمريرة حاسمة.

ويمنح الانتقال إلى إنتر ميامي دي بول وميسي فرصةً لمواصلة بناء التناغم بينهما استعدادًا لكأس العالم الصيف المقبل.

واختتم دي بول: "بالنسبة لي، أهم شيء هو المنتخب الأرجنتيني، لقد تحدثت ليونيل سكالوني قبل انضمامي إلى إنتر ميامي، قال لي: أعرف ما يمكنك تقديمه لي في الملعب، أعرف من أنت، سأقيّم فقط ما تفعله في الملعب، طالما أنك تلعب وتشعر أنك في حالة جيدة، فأنا أعرف مستوى اللاعب الذي أنت عليه، كنتُ بحاجة لسماع هذه الكلمات".