قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل مصرف بسمالوط في المنيا
تفاصيل القبض على زوج أم مكة
ساعة Galaxy Watch Ultra تدخل التاريخ.. أول اختبار لمحاكاة الفضاء باستخدام ساعة ذكية
بنسي نفسي معاهم .. أبو العينين يتحدث لأول مرة عن حفيديه منصور وتيمور
مصرع طـ.ـفل غرقا بإحدى الترع بالدقهلية
في لحظة واحدة خسرناها وخسرناه.. شقيقة ضحية والدها في الشرقية : كان أحن أب في الدنيا وما كانش يقصد| القصة الكاملة
ميسي يحسم موقفه مع إنتر ميامي بقرار مصيري
رئيس أركان جيش الاحتلال: القتال مستمر إذا تعثرت المفاوضات
برلماني: دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية تخدم أجندات مشبوهة
السفير التركي بالقاهرة: مصر استقبلت 100 ألف شخص من غزة وتقدم لهم كل التسهيلات
الاسرائيليين رجعوا الملاجئ .. اليمن تطلق صاروخ فرط صوتي علي تل أبيب
دعاء النبي قبل النوم يمحو ذنوبك كلها.. ردده 3 مرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي يحسم موقفه مع إنتر ميامي بقرار مصيري

ميسي
ميسي
القسم الرياضي

حسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مصيره مع فريق إنتر ميامي الأمريكي، حسبما أفادت بعض التقارير الصحفية.

وأكدت التقارير أن الأسطورة الأرجنتينية على وشك توقيع عقد جديد سيبقيه في النادي الأمريكي حتى ديسمبر 2028.

ووفقاً لـ "راديو كتالونيا" الإسباني؛ فإن الفائز بـ 8 جوائز كرة ذهبية سيواصل مغامرته الأمريكية إلى ما بعد عقده الحالي، الذي كان من المقرر أن ينتهي في نهاية عام 2025.

وأضاف أن العقد الجديد، الذي يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة عليه، يتضمن مرونة لكل من ميسي والنادي مما يسمح لأي من الطرفين بإنهاء الاتفاقية سنويًا، وإذا لم يحدث أي تغيير، سيبقى ميسي في ميامي حتى سن 41.

وينهي هذا التطور أسابيع من التكهنات التي أثارتها تقارير أرجنتينية أشارت إلى أن ميسي قد يسعى للانتقال إلى ناد أكثر تنافسية للتحضير لكأس العالم 2026 والتي من المرجح أن تكون آخر بطولة دولية له، كما أدى إيقافه بسبب عدم المشاركة في مباراة "كل النجوم" إلى تغذية شائعات رحيله.

ومنذ انتقال ميسي إلى فلوريدا في 2023 حقق الأرجنتيني بطولتي كأس الدوريات ودرع المشجعين، ولعب 69 مواجهة سجل فيها 58 هدفا وصنع 28

ليونيل ميسي إنتر ميامي النادي الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم مكة

بعد إخلاء سبيلها.. التحفظ على البلوجر أم مكة للمرة الثانية بقسم الشرطة

رئيس اتحاد المهن الطبية إلى جوار نقيب الأطباء البيطريين ونقيب الأسنان

"والله لأوريك".. رئيس اتحاد المهن الطبية يهدد نقيب البيطريين أمام الجمعية العمومية

تنسيق الدبلومات 2025

رسميا.. الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025

كفارة من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متتالية

كفارة من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متتالية .. عليك 4 أمور واجبة

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للعام الماضي

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025| 93.4% للطب و92.7% للأسنان و88.7% للهندسة

المتوفي

انقذ الجمهور .. تفاصيل وفاة الشاب حسام ضحية حفل محمد رمضان

اشتباكات بعمومية المهن الطبية

تشابك بالأيدي في عمومية اتحاد المهن الطبية | تفاصيل مثيرة| صور

ترشيحاتنا

ميسي

بعد الانتقال لإنتر ميامي .. أول تعليق من دي بول بشأن اللعب مع ميسي

نوتنجهام

حارس نوتنجهام يعود إلى ريفولوشن الأمريكي على سبيل الإعارة

روبوت

فريق صيني يتدرب استعدادًا لألعاب الروبوتات العالمية الأولى

بالصور

وفاة مأساوية لجراح سوداني وزوجته داخل سيارتهما بالسعودية.. والسبب زر في التكييف

تكييف السيارة يتسبب في قتل الجراح السوداني عبدالعزيز إدريس وزوجته
تكييف السيارة يتسبب في قتل الجراح السوداني عبدالعزيز إدريس وزوجته
تكييف السيارة يتسبب في قتل الجراح السوداني عبدالعزيز إدريس وزوجته

شاهد| رحلة أم مكة من بائعة فسيخ إلى تريند السوشيال ميديا.. كيف غيّرتها الشهرة؟

ام مكة قبل وبعد الشهرة
ام مكة قبل وبعد الشهرة
ام مكة قبل وبعد الشهرة

بعد القبض عليها .. من هي البلوجر أم مكة وتفاصيل جديدة تثير الجدل

أم مكة
أم مكة
أم مكة

طريقة عمل صينية الباذنجان باللحم المفروم فى الفرن

صينية الباذنجان باللحم المفروم في الفرن
صينية الباذنجان باللحم المفروم في الفرن
صينية الباذنجان باللحم المفروم في الفرن

فيديو

بلاغ ضد حسام حبيب

بلاغ قديم قيد التحقيق.. شيرين عبد الوهاب تتحرك قانونيا ضد حسام حبيب

خناقه سوزى وياسمين الخطيب

عايزة 100 ألف جنيه .. تفاصيل خناقة ياسمين الخطيب وسوزي الأردنية

حفل محمد رمضان

محاولة اغتيــ.ال نمبر وان!| وفــ.اة ومصابين وهلع في حفل محمد رمضان في الساحل .. اعرف القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد