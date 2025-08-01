ميسي يحسم موقفه مع إنتر ميامي بقرار مصيري

حسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مصيره مع فريق إنتر ميامي الأمريكي، حسبما أفادت بعض التقارير الصحفية.

وأكدت التقارير أن الأسطورة الأرجنتينية على وشك توقيع عقد جديد سيبقيه في النادي الأمريكي حتى ديسمبر 2028.

ووفقاً لـ "راديو كتالونيا" الإسباني؛ فإن الفائز بـ 8 جوائز كرة ذهبية سيواصل مغامرته الأمريكية إلى ما بعد عقده الحالي، الذي كان من المقرر أن ينتهي في نهاية عام 2025.

وأضاف أن العقد الجديد، الذي يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة عليه، يتضمن مرونة لكل من ميسي والنادي مما يسمح لأي من الطرفين بإنهاء الاتفاقية سنويًا، وإذا لم يحدث أي تغيير، سيبقى ميسي في ميامي حتى سن 41.

وينهي هذا التطور أسابيع من التكهنات التي أثارتها تقارير أرجنتينية أشارت إلى أن ميسي قد يسعى للانتقال إلى ناد أكثر تنافسية للتحضير لكأس العالم 2026 والتي من المرجح أن تكون آخر بطولة دولية له، كما أدى إيقافه بسبب عدم المشاركة في مباراة "كل النجوم" إلى تغذية شائعات رحيله.

ومنذ انتقال ميسي إلى فلوريدا في 2023 حقق الأرجنتيني بطولتي كأس الدوريات ودرع المشجعين، ولعب 69 مواجهة سجل فيها 58 هدفا وصنع 28