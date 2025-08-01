دي بول: اللعب بجوار ميسي حلم تحقق في إنتر ميامي.. وبيكهام كان أحد أسباب قراري

عبّر النجم الأرجنتيني رودريجو دي بول عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، مؤكدًا أن اللعب بجوار ليونيل ميسي حلم طال انتظاره وتحقق أخيرًا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي لتقديمه رسميًا قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقال دي بول في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "الاستقبال من الزملاء في إنتر ميامي كان رائعًا، بعض اللاعبين أعرفهم من قبل، وأنا هنا فقط لأساعد الفريق من مركزي، أشعر براحة كبيرة، وسعيد جدًا بهذه البداية، وآمل أن تكون الانتصارات القادمة كثيرة".

واستعاد اللاعب فترة وجوده مع أتلتيكو مدريد، قائلاً: "عندما انضممت إليهم، كنت أحلم بالتتويج بلقب معهم، وكنا قريبين من ذلك في عدة فترات، لكن في كرة القدم تخسر أكثر مما تفوز، وهذه طبيعة اللعبة. بالتأكيد كنت أتمنى أن أحقق لقبًا مع الفريق".

وأكد دي بول أن أتلتيكو لا يفتقر لأي شيء لتحقيق البطولات: "هو نادٍ كبير ينافس دائمًا، ومن أقوى الأندية في إسبانيا، التنافس مع برشلونة وريال مدريد ليس بالأمر السهل، لكنهم يقومون بذلك بشكل منتظم، واللقب الذي يستحقونه سيأتي عاجلًا أم آجلًا".

وعن تأثير مالك إنتر ميامي ديفيد بيكهام على قرار انضمامه، قال: "بالطبع، وجود ديفيد كان له تأثيرا كبيرا، لطالما أحببت طريقته في اللعب وشخصيته، وكان صادقًا للغاية خلال حديثنا، وأظهر رغبة قوية في ضمي للمشروع الذي يبنيه النادي، وهذا ما أثر على قراري بشكل كبير رغم تعقيده".

وحول اختياره ارتداء القميص رقم 7، أوضح: "النادي هو من طلب مني ارتداء هذا الرقم، نظرًا لعلاقتي به في المنتخب الأرجنتيني، وقد تواصلوا مع اللاعب الذي كان يرتديه سابقًا، هو رقم أحبه، لكن لم يكن قرارًا شخصيًا بالكامل".

وأكد دي بول أن انتقاله لإنتر ميامي؛ جاء لتحقيق حلم لطالما راوده هو وميسي، مضيفًا: "تحدثنا كثيرًا عن رغبتنا في اللعب معًا في نادٍ واحد، كنا نعيش لحظات رائعة مع المنتخب، لكنها قصيرة المدى، والآن سنحظى بفرصة يومية للعب معًا، وهذا ما كنت أريده دومًا".

وأوضح أن الصفقة لم تكن سهلة، وقال: "لم أكن أبحث عن الانتقال، لأنني كنت مرتبطًا بعقد مع أتلتيكو، لكن حين بدأت المفاوضات؛ شعرت بأن الحلم قد يصبح حقيقة، وأؤكد أن الأولوية عندي كانت دائمًا للمنتخب الأرجنتيني".

واختتم دي بول تصريحاته، بالكشف عن حديثه مع ليونيل سكالوني، مدرب التانجو: "تحدثت معه ومع ميسي، وكنت صريحًا تمامًا بشأن ما أحتاجه للبقاء في أفضل حالاتي. سكالوني كان بسيطًا وواضحًا، قال لي: (سأقيمك فقط بما تقدمه في الملعب، لأنني أعرف من تكون)".