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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي يمدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028 ويضع حدا لشائعات الرحيل

ميسي
ميسي
إسلام مقلد

حسم ليونيل ميسي الجدل الدائر حول مستقبله الكروي، وقرر الاستمرار مع فريق إنتر ميامي الأمريكي حتى ديسمبر 2028، واضعاً بذلك نهاية لتكهنات عدة بشأن إمكانية رحيله عن الدوري الأمريكي بحثًا عن تحدٍّ تنافسي جديد قبل كأس العالم 2026.

وبحسب ما أوردته إذاعة "راديو كتالونيا"، فإن ميسي، المتوج بـ8 كرات ذهبية، توصل إلى اتفاق مع إدارة إنتر ميامي لتمديد عقده الحالي، الذي كان ينتهي في ديسمبر 2025، لمدة ثلاث سنوات إضافية، مع بند مرونة يسمح لأي من الطرفين بإنهاء الاتفاق بشكل سنوي، ما يمنح اللاعب والنادي حرية إعادة تقييم الوضع كل موسم.

العقد الجديد الذي يُجرى حاليًا وضع اللمسات النهائية عليه، يُبقي ميسي نظريًا في صفوف إنتر ميامي حتى بلوغه سن الـ41، ليواصل بذلك مغامرته الأمريكية التي بدأت في صيف 2023، بعدما أنهى مسيرته الأوروبية التي شهدت تألقًا لافتًا في برشلونة وباريس سان جيرمان.

ويُعد هذا القرار بمثابة رد مباشر على التقارير الأرجنتينية التي زعمت في الأسابيع الماضية أن ميسي يخطط للرحيل عن الدوري الأمريكي، وربطته بأندية في أوروبا أو أمريكا الجنوبية، بحجة البحث عن مستوى تنافسي أعلى استعدادًا للمشاركة المحتملة في كأس العالم 2026، والتي يُعتقد أنها ستكون آخر بطولة دولية له مع "التانجو".

كما ساهم قرار رابطة الدوري الأمريكي بإيقاف ميسي لمباراة واحدة بسبب تغيبه عن مواجهة "كل النجوم"، في تغذية تلك الشائعات، خاصة بعد ردود فعله الغاضبة تجاه العقوبة.

منذ انضمامه إلى إنتر ميامي، أحدث ميسي تأثيراً هائلاً على مستوى الأداء والجماهيرية، حيث قاد الفريق لتحقيق لقب كأس الدوريات ودرع المشجعين، كما خاض مع النادي حتى الآن 69 مباراة، أحرز خلالها 58 هدفًا، وصنع 28 تمريرة حاسمة، ما جعله النجم الأبرز في الدوري الأمريكي بلا منازع.

وبتمديد عقده حتى نهاية 2028، يفتح ميسي صفحة جديدة في تجربته الاحترافية خارج أوروبا، ويواصل المساهمة في نشر شعبية كرة القدم داخل الولايات المتحدة، التي تستعد بدورها لاستضافة مونديال 2026 بالشراكة مع كندا والمكسيك.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن العقد الجديد خلال الأيام المقبلة، في حدث جماهيري كبير يُظهر التقدير لما قدمه ميسي للنادي، ولتأكيد التزامه الطويل المدى بمشروع إنتر ميامي الكروي والطموح.

ليونيل ميسي ميسي فريق إنتر ميامي فريق إنتر ميامي الأمريكي إنتر ميامي

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