قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم العالي: اليوم.. انتهاء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات
رئيس الجالية المصرية بفرنسا: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني
غارات الاحتلال تقتل أسر كاملة وأطفال ونساء.. 22 شهيدًا منذ الفجر
زلزال يضرب باكستان بقوة 5.5 درجة دون خسائر بشرية
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم
مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت
جامعة المنيا الأهلية تعلن موعد التقديم الإلكتروني ومصروفات الكليات
أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه يتخطى 36 ألفا
تعرف علي موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة مدوية.. أسطورة التنس يشتري نادٍ فرنسي

تنس
تنس
القسم الرياضي

أعلن نادي لومان الفرنسي، اليوم الجمعة، انضمام نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش، إلى مجموعة من المستثمرين الذين اشتروا حصة في النادي، إلى جانب سائقي الفورمولا 1 السابقين فيليبي ماسا وكيفن ماجنوسن.

وأكد لومان، في بيان، انضمامهم إلى مستثمرين ماليين جدد آخرين في النادي، من بينهم شركة الاستثمار الرياضي الأمريكية اللاتينية "أوت فيلد" وجورجيوس فرانجوليس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوك بيري".

و"فرانجوليس" هو صديق بطلة البطولات الأربع الكبرى للسيدات أرينا سابالينكا، الحائزة على ثلاث بطولات جراند سلام.

وقال تييري جوميز، رئيس لومان، في تصريحات عبر الموقع الرسمي: "تكمن خصوصية هذا الصندوق أيضًا في مساهمات الرياضيين رفيعي المستوى، سيشارك نوفاك ديوكوفيتش وفيليبي ماسا وكيفن ماجنوسن في هذه المغامرة".


فيما لم يتم الكشف عن أي تفاصيل مالية.

ويعد “ديوكوفيتش” هو صاحب الرقم القياسي للرجال في بطولات الجراند سلام برصيد 24 لقبًا، إذ فاز الصربي، البالغ من العمر 38 عامًا، بـ 100 لقب في مسيرته.

وفاز ماسا بـ 11 سباقًا وصعد على منصة التتويج 41 مرة خلال مسيرته في الفورمولا 1، عندما كان يقود لفريق فيراري، كان البرازيلي الشهير على وشك الفوز بلقب عام 2008، لكن لويس هاميلتون تغلب عليه في نهاية مثيرة في السباق الأخير، وفاز هاميلتون باللقب بفارق 98 نقطة مقابل 97 نقطة لزميله.

فيما شارك ماجنوسن، البالغ من العمر 32 عامًا، فيما يقرب من 200 سباق في الفورمولا 1، محققًا منصة تتويج واحدة ومركز انطلاق واحد. لكن فريق هاس لم يُبقِ على السائق الدنماركي في نهاية العام الماضي عند انتهاء عقده.

ويبدأ نادي لومان لكرة القدم، الذي يحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيسه، مشواره في الدوري في 9 أغسطس.

وتستضيف لومان- وهي مدينة صغيرة في شمال غرب فرنسا- أيضًا سباق التحمل الشهير للسيارات لمدة 24 ساعة.

نادي لومان الفرنسي ديوكوفيتش الفورمولا 1

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يتألق من مران النصر السعودي .. شاهد

مجلس إدارة اللجنة الأولمبية

قرارات جديدة للجنة الأولمبية المصرية لتعزيز الاستقرار الرياضي

الاهلي

موعد غلق القيد الصيفي لموسم 2025-2026

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد