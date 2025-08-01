مفاجأة مدوية.. أسطورة التنس يشتري نادٍ فرنسي

أعلن نادي لومان الفرنسي، اليوم الجمعة، انضمام نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش، إلى مجموعة من المستثمرين الذين اشتروا حصة في النادي، إلى جانب سائقي الفورمولا 1 السابقين فيليبي ماسا وكيفن ماجنوسن.

وأكد لومان، في بيان، انضمامهم إلى مستثمرين ماليين جدد آخرين في النادي، من بينهم شركة الاستثمار الرياضي الأمريكية اللاتينية "أوت فيلد" وجورجيوس فرانجوليس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوك بيري".

و"فرانجوليس" هو صديق بطلة البطولات الأربع الكبرى للسيدات أرينا سابالينكا، الحائزة على ثلاث بطولات جراند سلام.

وقال تييري جوميز، رئيس لومان، في تصريحات عبر الموقع الرسمي: "تكمن خصوصية هذا الصندوق أيضًا في مساهمات الرياضيين رفيعي المستوى، سيشارك نوفاك ديوكوفيتش وفيليبي ماسا وكيفن ماجنوسن في هذه المغامرة".



فيما لم يتم الكشف عن أي تفاصيل مالية.

ويعد “ديوكوفيتش” هو صاحب الرقم القياسي للرجال في بطولات الجراند سلام برصيد 24 لقبًا، إذ فاز الصربي، البالغ من العمر 38 عامًا، بـ 100 لقب في مسيرته.

وفاز ماسا بـ 11 سباقًا وصعد على منصة التتويج 41 مرة خلال مسيرته في الفورمولا 1، عندما كان يقود لفريق فيراري، كان البرازيلي الشهير على وشك الفوز بلقب عام 2008، لكن لويس هاميلتون تغلب عليه في نهاية مثيرة في السباق الأخير، وفاز هاميلتون باللقب بفارق 98 نقطة مقابل 97 نقطة لزميله.

فيما شارك ماجنوسن، البالغ من العمر 32 عامًا، فيما يقرب من 200 سباق في الفورمولا 1، محققًا منصة تتويج واحدة ومركز انطلاق واحد. لكن فريق هاس لم يُبقِ على السائق الدنماركي في نهاية العام الماضي عند انتهاء عقده.

ويبدأ نادي لومان لكرة القدم، الذي يحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيسه، مشواره في الدوري في 9 أغسطس.

وتستضيف لومان- وهي مدينة صغيرة في شمال غرب فرنسا- أيضًا سباق التحمل الشهير للسيارات لمدة 24 ساعة.