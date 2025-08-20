قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: أحاول دخول الجنة بإنقاذي أرواح سبعة آلاف شخص يوميًا من الموت في أوكرانيا
الجيش اللبناني يطلب أسبوعين إضافيين لتقديم خطته النهائية لسحب سلاح حزب الله
الأهلي ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة
بعد تصريحات رئيس الأعلى للإعلام.. الحبس سنة عقوبة التعصب الكروي
هبوط إضطراري .. إشتعال النيران في محرك طائرة ألمانية
مدبولي: مصر تستضيف النسخة الخامسة من منتدى أسوان أكتوبر المقبل لمناقشة أبرز القضايا الأفريقية
مصر ترحب بالجهود الدولية لإحلال السلام في أوكرانيا
الأوقاف تفتح باب التقديم لوظيفة وكيل دائم.. اعرف الشروط
زيلينسكي: قصف روسي يستهدف محطة غاز ومنشآت طاقة في أوديسا
الأمن الروسي: مقتل 3 واعتقال 3 آخرين من مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك
الصحة والأكاديمية الوطنية للتدريب تبحثان تطوير برامج لدعم الكوادر الطبية والإدارية
موسكو: الدفاع الجوي يعلن إسقاط 42 مسيّرة أوكرانية ليلًا فوق 9 أقاليم روسية
مجفف شعر داخل صالون تجميل صيني يثير الذعر.. كيف؟
ولاء خنيزي

في واقعة صادمة شهدتها مقاطعة غوانغدونغ الصينية، انفجر مجفف شعر بشكل مفاجئ في يد سيدة أثناء جلوسها على مقعد داخل أحد صالونات التجميل، وقد وثقت كاميرات المراقبة اللحظة المروعة، حيث تحول الجهاز خلال ثوانٍ معدودة إلى كرة نارية، مما أثار حالة من الصدمة والفزع بين الزبائن والعاملين داخل المكان.

نجاة السيدة وردود الأفعال

ووفقً لما ذكرته وسائل إعلام محلية، فإن السيدة نجت بأعجوبة من الحادثة دون أن تُصاب بأي أذى جسدي، رغم خطورة المشهد، غير أن الموقف ترك جميع الحاضرين في حالة من الذهول والهلع، وأثار موجة من النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب العديد من المستخدمين بضرورة فرض معايير صارمة للسلامة في صالونات التجميل، خاصة فيما يتعلق بصيانة الأجهزة الكهربائية التي قد تشكّل خطرًا كبيرًا إذا لم تخضع للفحص الدوري.

تحذيرات صحية بريطانية حول صالونات الحلاقة

وفي سياق متصل، حذر خبراء الصحة في بريطانيا من المخاطر الصحية التي قد تنتقل داخل صالونات الحلاقة والتجميل، فقد كشفت تقارير طبية عن انتشار فطريات جلدية معدية، من أبرزها سعفة الرأس، والتي قد تسبب تشوهات جلدية واضحة، وأكد الخبراء أن ازدياد هذه الحالات يرتبط بشكل مباشر بمستوى النظافة داخل الصالونات أو عند الحلاقين.

طرق انتقال العدوى وخطورتها

تنتقل سعفة الرأس عادة عبر التلامس المباشر بين الجلد والجلد، أو من خلال استخدام أدوات شخصية غير معقمة مثل الأمشاط والمناشف، وفي الحالات المتقدمة قد تؤدي الإصابة إلى تساقط الشعر بشكل ملحوظ، بل وحتى تكوّن ندبات دائمة على فروة الرأس، ما يجعلها من المشكلات الصحية الخطيرة التي تستوجب الحذر.

علامات تدل على عدم نظافة الصالون

وشدد الخبراء البريطانيون على ضرورة انتباه العملاء لبعض العلامات التي قد تدل على عدم الالتزام بمعايير النظافة داخل الصالونات، ومنها:

  • عدم غسل الحلاق يديه قبل بدء العمل.
  • استخدام القفازات نفسها لأكثر من زبون.
  • تراكم الشعر على القفازات أثناء العمل، مما يُسهل انتقاله من شخص لآخر.

تغيير القفازات لمنع انتشار العدوى 

أكد الخبراء البريطانيون على أن الحلاق أو العامل في الصالون يجب أن يقوم بتغيير القفازات في كل مرة قبل التعامل مع زبون جديد، لتفادي نقل أي عدوى أو أمراض جلدية.

