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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد طلب إحالتها للنيابة.. مها الصغير في صالون تجميل

مها الصغير
مها الصغير
علا محمد

شاركت الإعلامية مها الصغير متابعيها وجمهورها ستوري وهي داخل صالون تجميل، متجاهلة طلب إحالتها للنيابة مضيفة رسالة شكر إلى أحد مصففي الشعر وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


في أول رد غير مباشر لها بعد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهورها إعلاميًا لمدة 6 أشهر، نشرت الإعلامية مها الصغير صورة عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» لمشروب "جوافة باللبن"، دون أي تعليق.

وجاءت هذه الصورة بعد دقائق فقط من إعلان القرار الرسمي، الذي صدر بحقها بسبب ما وصفه المجلس بـ"مخالفتها للمعايير والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

ورغم عدم تعقيبها بشكل مباشر حتى الآن، فإن نشر الصورة أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض في الخطوة رسالة هادئة وردًا ساخرًا على القرار، بينما اعتبرها آخرون استمرارًا لطبيعتها الهادئة في التعامل مع الأزمات.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعلن في بيان رسمي عن إيقاف مها الصغير عن الظهور الإعلامي لمدة 6 أشهر، إلى حين توفيق أوضاعها والالتزام بالمعايير المهنية.

الاعلامية مها الصغير داخل صالون تجميل طلب إحالتها للنيابة قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ظهورها إعلاميًا لمدة 6 أشهر مخالفتها للمعايير والأكواد الإعلامية

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