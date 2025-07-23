مها الصغير تنعى والدة هند صبري: الله يمنحك القوة يا هندوشة

قدّمت الإعلامية مها الصغير واجب العزاء للفنانة هند صبري في وفاة والدتها، التي رحلت عن عالمنا أمس، الثلاثاء، وحرصت على التعبير عن دعمها ومواساتها من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وكتبت مها: "الخالة العزيزة دلندة، أسأل الله أن يرحم روحها الجميلة ويمنحها السلام الأبدي.. أحبك كثيرًا يا هندوشة، الله يمنحك القوة التي تحتاجينها".



ونعت الفنانة هند صبري والدتها بكلمات مؤثرة، وطلبت من جمهورها ومتابعيها الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتبت هند صبري في أول تعليق لها بعد وفاة والدتها عبر حسابها على “إنستجرام”: "أمي.. ممّا.. ممّاتي.. ماما.. دلندة.. بطاطس.. بطّوس.. ماتت أمي وتوقف الوقت وسكت كل شيء.. من يعرفني جيدا يعلم أننا لم نفترق أبدا، روحي وروحها تعاقدتا على ألّا نفترق حتّى شيّعتها إلى مثواها الأخير".

وأضافت: "أمّي كانت ابنتي وصديقتي ورفيقة دربي وأكثر قلب أحبّني وأحببته.. كيف يدور العالم بدون أمّ؟ يقولون إنّ الناّر تبرد وإنّ الحزن يصغر وإن الحنين يتوقف عن الصراخ.. يقولون وأنا لا أصدّق .. وأدعو الله أن يربط على قلبي الذي تفتّت وذبل.. الله يرحمك يا أمّي.. ويتقبّلك في فسيح جنّاته ويأجرك على مرضك وتعبك ويصبّرني على الفراق.. والله يرحم كلّ أمّ".