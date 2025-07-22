دنيا ولازم تتعاش.. مها الصغير توجه رسالة عبر فيسبوك

شاركت الإعلامية مها الصغير، جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

و علقت مها الصغير علي الصور كاتبة:حبيتها ولا ماحبتهاش هي الدنيا ولازم تتعاش.

وعادت مها الصغير لحياتها الطبيعية، بعد أزمتها الاخيرة بسرقة اللوحات لفنانين تشكيليين أجانب وعرضها ببرنامج معكم لمنى الشاذلي.



من جانب آخر، اختارت مها أن توجه من خلال الفيديو رسالة تحمل في طياتها طاقة إيجابية، مؤكدة أهمية الامتنان والنظر للنعم الموجودة في حياة كل شخص، رغم الضغوط والمواقف الصعبة.

وقالت مها الصغير في رسالتها: “بحاول أبص على نصف الكوباية المليان، حاجات كتير بتحصل بسرعة، وممكن الواحد ما ياخدش باله من الحلو اللي فيها، بس الحلو موجود.. وبذكّر نفسي دايمًا أحمد ربنا على النعم.. ولادي بخير، أهلي بخير، وأمي جنبي وراضية عني.. وجودها في حياتي نعمة، وربنا يحفظها لي”.

تأتي هذه الرسالة بعد الجدل الذي لاحق مها خلال الأيام الماضية، على خلفية أزمة اتهامها بعرض لوحات فنية مسروقة لفنانين أجانب، وهو ما أثار حالة من الغضب عبر مواقع التواصل.