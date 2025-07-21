عادت لحياتها الطبيعية.. مها الصغير في الجيم بعد أزمة سرقة التصميمات

شاركت الإعلامية مها الصغير، ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعادت مها الصغير لحياتها الطبيعية، بعد أزمتها الاخيرة بسرقة اللوحات لفنانين تشكيليين أجانب وعرضها ببرنامج معكم لمنى الشاذلي.

وظهرت مها الصغير من الجيم، في أحدث إطلالة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مها الصغير

من جانب آخر، اختارت مها أن توجه من خلال الفيديو رسالة تحمل في طياتها طاقة إيجابية، مؤكدة أهمية الامتنان والنظر للنعم الموجودة في حياة كل شخص، رغم الضغوط والمواقف الصعبة.

وقالت مها الصغير في رسالتها: “بحاول أبص على نصف الكوباية المليان، حاجات كتير بتحصل بسرعة، وممكن الواحد ما ياخدش باله من الحلو اللي فيها، بس الحلو موجود.. وبذكّر نفسي دايمًا أحمد ربنا على النعم.. ولادي بخير، أهلي بخير، وأمي جنبي وراضية عني.. وجودها في حياتي نعمة، وربنا يحفظها لي”.

تأتي هذه الرسالة بعد الجدل الذي لاحق مها خلال الأيام الماضية، على خلفية أزمة اتهامها بعرض لوحات فنية مسروقة لفنانين أجانب، وهو ما أثار حالة من الغضب عبر مواقع التواصل.