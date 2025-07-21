نانسي عجرم تتألق بالأحمر في أحدث ظهور على "إنستجرام"

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومتابعيها.

وظهرت نانسي في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا أحمر أنيقًا، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة مع مكياج ناعم أبرز ملامحها وجمالها الطبيعي.

وكتبت نانسي في تعليقها على الصور: أغاني كبرت معانا وكبرنا معها.

أعمال نانسي عجرم

من جهة أخرى، طرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغانيها بعنوان “طول عمري نجمة”.

وتعتبر أغنية “طول عمري نجمة” هى التعاون الأخير بين نانسي عجرم والملحن الراحل محمد رحيم.

أحدث أغاني نانسي عجرم

طرحت الفنانة نانسي عجرم، أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

وكانت الفنانة نانسى عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.