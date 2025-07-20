فستان مميز .. نانسي عجرم تستعرض جمالها

شاركت المطربة نانسي عجرم، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام” بإطلالة لافته.

وأطلت نانسي عجرم، مرتديه فستان طويل ومجسم باللون الذهبي، وجاء الفستان بتصميم لافت وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نانسي عجرم، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت نانسي عجرم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تكشف جمالها.

ونهرض لكم صور المطربة نانسي عجرم