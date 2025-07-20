إليسا تصافح نانسي عجرم وزوجها في زفاف ابن ايلي صعب

ظهرت الفنانة اللبنانية إليسا، في مقطع فيديو متداول من حفل زفاف ابن دكتور التجميل ايلي صعب، الذي أقيم أول أمس الجمعة 18 يوليو.

وخلال مقطع الفيديو ظهرت إليسا، تقطع وصلتها الغنائية لتقوم بمصافحة الفنانة نانسي عجرم، وزوجها دكتور فادي الهاشم.

ألبوم إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين" عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي.

وقد وصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية “أنا سكتين”

ويقول مقطع من الأغنية: "تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق.

دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، أنا سكتين".

ألبوم نانسي عجرم

احتفلت الفنانة نانسي عجرم، مع جمهورها ومحبيها بألبومها الجديد Nancy 11، التي طرحتها أول أمس الخميس.

ونشرت نانسي عجرم، مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه تحتفل مع جمهورها الألبوم الجديد.

أعمال نانسي عجرم

من جهة أخرى، طرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغانيها بعنوان “طول عمري نجمة”.

وتعتبر أغنية “طول عمري نجمة” هى التعاون الأخير بين نانسي عجرم والملحن الراحل محمد رحيم.