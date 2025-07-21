كريم فهمي يمازح زوجته في أحدث ظهور| شاهد

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وظهر كريم فهمي بصحبة زوجته من السيارة، وهو يساعدها في تسهيل وضع مستحضرات التجميل.

كريم فهمي

أحدث أعمال كريم فهمي

مسلسل “220 يوم” دراما نفسية عاطفية مشوّقة، حيث تدور الأحداث في إطار درامي رومانسي حول الزوجين "مريم" و"أحمد"، اللذان تجمعهما في البداية، علاقة مستقرة ومليئة بالحب، إلا أن اختباراً مفاجئاً يقلب حياتهما رأساً على عقب، ويضع أحلامهما ومصيرهما على المحك، حيث يجد كل منهما نفسه أمام خيارات لم يكن مستعداً لها.

مسلسل “220 يوم” إخراج كريم العدل، ومن تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب.