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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ذبل قلبي.. أول تعليق من هند صبري بعد وفاة والدتها

قلبي ذبل.. أول تعليق من هند صبري بعد وفاة والدتها
قلبي ذبل.. أول تعليق من هند صبري بعد وفاة والدتها
علا محمد

نعت الفنانة هند صبري ، والدتها بكلمات مؤثرة وطلبت من جمهورها ومتابعيها الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتبت هند صبري في أول تعليق لها بعد وفاة والدتها عبر حسابها علي انستجرام :"أمي .. ممّا .. ممّاتي .. ماما.. دلندة.. بطاطس..بطّوس.. ماتت أمي وتوقف الوقت و سكت كل شيء.. من يعرفني جيدا يعلم أننا لم نفترق أبدا ، روحي وروحها تعاقدتا على ألّا نفترق حتّى شيّعتها إلى مثواها الأخير .. ".

وأضافت :"أمّي كانت إبنتي وصديقتي ورفيقة دربي وأكثر قلب أحبّني وأحببته .. كيف يدور العالم بدون أمّ ؟ يقولون أنّ الناّر تبرد و أنّ الحزن يصغر وأن الحنين يتوقف عن الصراخ.. يقولون و أنا لا أصدّق .. و أدعو الله أن يربط على قلبي الذي تفتّت و ذبل.. الله يرحمك يا أمّي.. و يتقبّلك في فسيح جنّاته و يأجرك على مرضك و تعبك و يصبّرني على الفراق.. والله يرحم كلّ أمّ ..".

وختمت هند صبري  :"أرجو  من كلّ من يحبّني و كلّ من عرفها  قراءة الفاتحة و الدّعاء لها بالمغفرة و الرّحمة ..".

ورحلت عن عالمنا، والدة الفنانة هند صبري، بحسب ما أعلن والدها عبر موقع" إكس".

نعى الفنان أحمد السقا، والدة الفنانة هند صبري.

وكتب أحمد السقا عبر فيسبوك: "البقاء لله ببالغ الحزن والأسى، أنعي السيدة الفاضلة داليندا، والدة الزميلة والصديقة والأخت العزيزة هند صبري، أسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الفاتحة والدعاء".

ومن المقرر ان تقوم الفنان هند صبري بتصوير مسلسلها الجديد عسل أحمر خلال الفترة القادمة .

العمل مكون من 10 حلقات يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، وهو من بطولة هند صبري ويشاركها الفنان آسر ياسين وعدد من النجوم الذين جارٍ التعاقد معهم حاليًا، وسيناريو وحوار محمد هشام عبيه ووائل حمدي، وإخراج مريم أحمدي، ومن إنتاج صادق الصباح.

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