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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يارب يصبّر قلبك.. حنان ترك توجه رسالة لـ هند صبري بعد وفاة والدتها

هند صبري
هند صبري
يارا أمين

حرصت الفنانة حنان ترك، على تعزية الفنانة هند صبري على وفاة والدتها وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة، ويعوضها عن كل لحظة وجع براحة أبدية عنده، يارب صبّر قلبك يا هند، ويمدّك بقوة وسكينة، ويصبر كل اللي حبوها على فراقها قلوبنا معاك".

وكانت قد رحلت عن عالمنا،  والدة الفنانة هند صبري، بحسب ما أعلن والدها عبر موقع" إكس".

مسلسل عسل أحمر 

ومن المقرر ان تقوم الفنان هند صبري بتصوير مسلسلها الجديد عسل أحمر خلال الفترة القادمة .

العمل مكون من 10 حلقات يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، وهو من بطولة هند صبري ويشاركها الفنان آسر ياسين وعدد من النجوم الذين جارٍ التعاقد معهم حاليًا، وسيناريو وحوار محمد هشام عبيه ووائل حمدي، وإخراج مريم أحمدي، ومن إنتاج صادق الصباح.

حنان ترك هند صبري إنستجرام عسل أحمر آسر ياسين

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