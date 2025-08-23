قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معاريف : القتال في غزة قد يستمر لأشهر ونتنياهو لايعتزم وقف العمليات
موعد مباراة الأهلى أمام غزل المحلة بالدوري المصري
متى يبدأ شهر المولد النبوي 2025؟.. الإفتاء تحدده بعد 12 ساعة
لو بتجدد رخصة سيارتك.. طريقة حجز موعد فى وحدات المرور الإلكترونية
رتم وشراسة.. تعليق مثير من سيد عبد الحفيظ على أداء الزمالك
ألم الظهر وتعب مستمر.. علامات ارتفاع الكوليسترول عند النساء
باحث: الإخوان يستخدمون القضية الفلسطينية لجمع التبرعات وتمويل أنشطتهم
لماذا أصلي صلاة الشروق؟.. 10 أسباب تجعلك تتوضأ لها الآن
شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية
12 شهيدا بينهم أطفال ونساء..مذبحـ.ة أسرائيلية جديدة بأصداء الفلسطينية
سيد عبد الحفيظ ينصح ريبيرو مدرب الأهلى بهذا الأمر العاجل.. ماذا قال؟
موجة حر جديدة .. الأرصاد تكشف توقعات الطقس اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة الأهلى أمام غزل المحلة بالدوري المصري

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

يترقب جماهير القلعة الحمراء اللقاء المرتقب بين الأهلي وغزل المحلة، والمقرر إقامته في السادسة مساء الاثنين المقبل على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

 ويواصل الفريق الأحمر تدريباته الجماعية اليوم السبت على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار التحضيرات للمواجهة المرتقبة، على أن يستمر البرنامج التدريبي حتى عشية المباراة.


 

معسكر الأهلي قبل المباراة

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى مدينة المحلة قبل اللقاء، حيث يقيم في أحد فنادق المدينة ليدخل في معسكر مغلق حتى موعد المباراة، في خطوة تهدف إلى توفير أكبر قدر من التركيز للاعبين قبل التحدي الصعب أمام أحد الفرق صاحبة الجماهيرية الكبيرة.

أول انتصار تحت قيادة ريبيرو

الأهلي نجح مؤخرًا في تحقيق أول فوز له بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، بعد التغلب على فاركو بنتيجة 4-1، ليكسر سلسلة من أربع مباريات متتالية لم يعرف فيها طعم الانتصار. هذا الفوز منح اللاعبين دفعة معنوية قوية قبل مواجهة غزل المحلة، التي تمثل أول اختبار محلي حقيقي للمدرب الإسباني بعد توليه المسؤولية الفنية قبل انطلاق كأس العالم للأندية الأخيرة.

هدف الأهلي في الدوري

المارد الأحمر يدخل مواجهة غزل المحلة وعينه على مواصلة مشوار الدفاع عن لقب الدوري الممتاز، في ظل رغبة الإدارة والجماهير في استعادة الانتصارات المحلية والظهور بمستوى يليق ببطل إفريقيا. ريبيرو يسعى لتثبيت أقدامه محليًا بعد بداية متذبذبة، ويأمل أن يقدم الفريق عرضًا قويًا يطمئن الجماهير على مستقبل الفريق في الموسم الحالي.
 

 تمثل المباراة أهمية قصوى للأهلي، ليس فقط من أجل النقاط الثلاث، بل أيضًا لإرسال رسالة بأن الفريق عاد إلى طريق الانتصارات. وفي المقابل، يسعى غزل المحلة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تقديم مباراة قوية أمام حامل اللقب


 

الأهلي أخبار الأهلي صفقات الأهلي أخبار الرياضة دورى نايل

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب

سأقاضي محاميها.. حسام حبيب: لم أعد لشيرين عبد الوهاب.. كل دي إشاعات

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

وائل جمعة

ليس محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن مرشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي

حازم المنوفي

المنوفي: التوسع في تصنيع الزبيب خطوة إستراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني

الهيئة العامة للرقابة المالية

40 % نموا.. الرقابة المالية: 21.5 مليار جنيه تعويضات نشاط التأمين التجاري في 5 أشهر

الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 22-8-2025

ألم الظهر وتعب مستمر.. علامات ارتفاع الكوليسترول عند النساء

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟.. الأسرار الخفية وراء الأرق المستمر

لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟ الأسرار الخفية وراء أرقه المستمر
لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟ الأسرار الخفية وراء أرقه المستمر
لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟ الأسرار الخفية وراء أرقه المستمر

توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين

توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين
توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين
توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد