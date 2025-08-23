موعد مباراة الأهلى أمام غزل المحلة بالدوري المصري

يترقب جماهير القلعة الحمراء اللقاء المرتقب بين الأهلي وغزل المحلة، والمقرر إقامته في السادسة مساء الاثنين المقبل على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويواصل الفريق الأحمر تدريباته الجماعية اليوم السبت على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار التحضيرات للمواجهة المرتقبة، على أن يستمر البرنامج التدريبي حتى عشية المباراة.





معسكر الأهلي قبل المباراة

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى مدينة المحلة قبل اللقاء، حيث يقيم في أحد فنادق المدينة ليدخل في معسكر مغلق حتى موعد المباراة، في خطوة تهدف إلى توفير أكبر قدر من التركيز للاعبين قبل التحدي الصعب أمام أحد الفرق صاحبة الجماهيرية الكبيرة.

أول انتصار تحت قيادة ريبيرو

الأهلي نجح مؤخرًا في تحقيق أول فوز له بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، بعد التغلب على فاركو بنتيجة 4-1، ليكسر سلسلة من أربع مباريات متتالية لم يعرف فيها طعم الانتصار. هذا الفوز منح اللاعبين دفعة معنوية قوية قبل مواجهة غزل المحلة، التي تمثل أول اختبار محلي حقيقي للمدرب الإسباني بعد توليه المسؤولية الفنية قبل انطلاق كأس العالم للأندية الأخيرة.

هدف الأهلي في الدوري

المارد الأحمر يدخل مواجهة غزل المحلة وعينه على مواصلة مشوار الدفاع عن لقب الدوري الممتاز، في ظل رغبة الإدارة والجماهير في استعادة الانتصارات المحلية والظهور بمستوى يليق ببطل إفريقيا. ريبيرو يسعى لتثبيت أقدامه محليًا بعد بداية متذبذبة، ويأمل أن يقدم الفريق عرضًا قويًا يطمئن الجماهير على مستقبل الفريق في الموسم الحالي.



تمثل المباراة أهمية قصوى للأهلي، ليس فقط من أجل النقاط الثلاث، بل أيضًا لإرسال رسالة بأن الفريق عاد إلى طريق الانتصارات. وفي المقابل، يسعى غزل المحلة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تقديم مباراة قوية أمام حامل اللقب



