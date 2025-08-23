قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

داء السكري من النوع الأول لدى البالغين.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

ولاء خنيزي

 ارتبط داء السكري من النوع الأول بالأطفال والمراهقين، حتى كان يُعرف سابقًا باسم "سكري الأطفال"، غير أنّ الدراسات الحديثة أظهرت أن أكثر من نصف الحالات الجديدة يتم تشخيصها لدى البالغين، مما يدحض الفكرة الشائعة بأنه مرض يقتصر على الصغار، ويُطلق على هذا الشكل من السكري عند الكبار اسم السكري المناعي الذاتي الكامن لدى البالغين (LADA)، وذلك وفقًا لما نشره موقع WEBMD

كيف يحدث المرض؟

ينشأ داء السكري من النوع الأول لدى البالغين عندما يتوقف البنكرياس عن إنتاج الأنسولين، نتيجة خلل مناعي ذاتي يهاجم الخلايا المنتجة له، وبما أن الأنسولين هو المسؤول عن تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم، فإن نقصه يؤدي إلى تراكم السكر في الدورة الدموية بدلاً من استخدامه كمصدر للطاقة في العضلات والأنسجة.

أسباب الإصابة

لا يُعرف السبب الدقيق الذي يجعل الجهاز المناعي يهاجم خلايا البنكرياس، لكن هناك عوامل يُعتقد أنها قد تساهم في ذلك، منها:

  • العوامل البيئية مثل الإصابة بفيروسات أو التعرض لسموم معينة.
  • العوامل الوراثية:  إصابة أحد الوالدين بالسكري من النوع الأول يرفع احتمالية إصابة الأبناء بنسبة 1 – 8%، أما إذا كان كلا الوالدين مصابين فترتفع النسبة إلى 30%.
  • نمط الحياة: على عكس الأطفال، قد تلعب السمنة، وقلة النشاط البدني، والتدخين دورًا في زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الأول لدى البالغين.

الأعراض المحتملة

قد يتطور المرض بصمت دون أعراض واضحة، لكنه غالبًا يُظهر علامات تشبه داء السكري من النوع الثاني وتستمر لعدة أشهر، ومن أبرزها:

  • العطش والجوع الشديدان رغم تناول الطعام والشراب.
  • التبول المتكرر وخاصة أثناء الليل.
  • فقدان الوزن غير المبرر.
  • الشعور بالإرهاق والضعف.
  • ضبابية أو تغيرات في الرؤية.
  • التهابات متكررة، خصوصًا عدوى الخميرة لدى النساء.
  • رائحة فم كريهة أو صعوبة في التنفس.
  • وخز في اليدين أو القدمين.
  • جفاف الجلد والحكة.

أساليب العلاج

العلاج الأساسي لهذا النوع من السكري هو الأنسولين، إلا أن بعض المرضى قد لا يحتاجون إليه مباشرة بعد التشخيص، بل يمكنهم السيطرة على المرض مؤقتًا عبر الرياضة، الحمية الغذائية، أو بعض الأدوية مثل الميتفورمين و مثبطات إنزيم DPP. الهدف من العلاج هو ضبط مستويات السكر وتأخير تطور الحالة.

تغييرات نمط الحياة

للتقليل من المضاعفات المحتملة، ينصح الأطباء بتبني عادات صحية تشمل:

  • الإقلاع عن التدخين.
  • الحفاظ على وزن صحي.
  • ممارسة الرياضة بانتظام (150 دقيقة أسبوعيًا على الأقل).
  • اتباع نظام غذائي متوازن يناسب مرضى السكري.

التعايش مع المرض

العيش مع داء السكري من النوع الأول لدى البالغين يتطلب التزامًا مستمرًا بالرعاية الذاتية، ومنها:

  • تناول الوجبات الصحية الغنية بالبروتينات قليلة الدسم والخضروات.
  • الحد من الكربوهيدرات البسيطة والوجبات السريعة.
  • مراقبة مستوى السكر يوميًا (من 4 إلى 10 مرات حسب توصية الطبيب).
  • الالتزام بالأدوية الموصوفة.
  • التعامل مع التوتر والحصول على قسط كافٍ من النوم.
  • متابعة المواعيد الطبية بانتظام.
السكري داء السكري السكري من النوع الأول داء السكري من النوع الأول داء السكري من النوع الأول لدى البالغين

